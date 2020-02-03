«Нас чиновники бросили на произвол судьбы»: многодетная семья из Татарстана оказалась в «снежной ловушке» - дорогу до их дома не чистят

Многодетной семье Хасановых несколько лет назад выделили бесплатный земельный участок возле поселка Сокуры, что в паре десятков километров от Казани. Построив дом и проведя к нему всю необходимую инфраструктуру, семья наконец переехала из шумной столицы Татарстана в тихое и спокойное место. Произошло это в июле прошлого года. Радости родителей и 4 детей не было предела. Правда, длилась эта самая радость не долго. С наступлением зимы жизнь превратилась в кошмар. Дорогу до их поселения никто не чистит. Алмазу, главе семейства, даже приходилось бросать машину в поле и идти до дома пешком.

«МНЕ БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО УБИРАТЬСЯ В КАЗАНЬ, АРЕНДОВАТЬ ТАМ КВАРТИРУ»

Алмаз пообщался и с главой поселка Анатолием Новиковым, и был в администрации Лаишевского района. Вот только все тщетно. Оказалось, что участки, выделенные многодетным, не принадлежат ни Казани, ни Лаишево. Чистить дорогу из средств бюджета района - нецелесообразно.

Тогда-то мужчина решил просить о помощи СМИ, чиновников и просто неравнодушных людей. Свое видеообращение он опубликовал в соцстеях.

- Данная местность называется Сокуровское сельское поселение. В зимний период я столкнулся с такой проблемой, что нас засыпает. Я уже полтора месяца тому назад поднял вопрос перед главой сельского поселения Сакуры о расчистке дороги. Меня вызывали на комиссию в Лаишево, обсуждали мой вопрос. Тогда мне было рекомендовано убираться в Казань, арендовать там квартиру. Типа, что ты здесь поселился, кто тебе здесь будет дорогу чистить? «Либо ищи съемную квартиру в Сокурах, либо в Казани» - вот такой ответ дали мне. У меня четверо детей, я не могу выехать ни в школу, ни в больницу, ни на работу, ни в магазин. Дорогу никто не чистит. Вот мы ее чистим своими руками: я, жена, сын, - рассказывает Алмаз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/758480" frameborder="0"></iframe> В Татарстане многодетная семья оказалась в «снежной ловушке».соцсети

«МЫ ПРОСТО ЗДЕСЬ ВСЕ УМРЕМ»

Однако Алмаз не опускает руки. Пока чистит дорогу самостоятельно.

- Мы здесь реально выживаем. Если что-то случится, если ребенок заболеет или начнется пожар – к нам вообще никто не доберется. Мы просто здесь все умрем. Вот так вот нас чиновники бросили на произвол судьбы, - констатирует Алмаз.

Мы лично связались с Алмазом. Оказалось, что 3 февраля мужчина собирался ехать в прокуратуру, но не смог - дорогу опять засыпало.

- Самое досадное - ни меня, ни моих детей здесь даже прописать не могут. Потому что это просто место на карте, квадрат. Мы сами по себе, - признался мужчина корреспонденту.

Но даже окончание зимы не видится семье светом в конце туннеля.

- Тут дороги нет - просто поле. Потеплеет, снег растает и будет слякоть, грязь - говорит Алмаз.

"В АПРЕЛЕ СЮДА ЕЩЕ СЕМЬИ ПЕРЕЕДУТ"

Это сейчас семья Хасановых - одна из двух тысяч получивших участок в этой местности семей, которая обстроилась здесь и переехала. Но совсем скоро в снежной ловушке могут оказаться десятки других многодетных из Татарстана, которые уже строят тут дома.

- В апреле еще пара семей переедут сюда. Боятся ли они? Конечно. Ну а куда деваться? У них нет пути обратно. Они поверили государству, которое выделило им участки, и выложили деньги в строительство домов. Назад пути нет, - говорит Алмаз.

«Комсомолка» попыталась лично связаться с главой Сокуровского сельского поселения Анатолием Новиковым, но не застала его на рабочем месте. Его комментарий будет опубликован позже. Мы также будем следить за ситуацией.

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