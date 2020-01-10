Новость о задержании в Набережных Челнах 18 членов ИГИЛ* оказалась фейком

В эту пятницу, 10 января, в ряде СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах произошло очередное задержание членов ячейки террористической организации ИГИЛ*. Сообщалось, что сотрудники ФСБ схватили 18 человек. Одного из них с поличным, когда он забирал из тайника оружие.

Однако, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в силовых структурах, в этом году пока ни о каких подобных задержаниях в Набережных Челнах сведений нет, скорее всего речь идет об спецоперации, которая была проведена еще в октябре 2018 года.

Напомним, тогда действительно сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции задержали 18 членов местной ячейки ИГИЛ*. Утверждалось, что они готовились совершить ряд акций в России, а также вербовали молодежь.

* запрещенная в России террористическая организация