2018-10-30T16:09:16+03:00
Происшествия

ФСБ: в Татарстане задержаны 18 участников ИГИЛ*

Они готовились совершить ряд акций в России и вербовали молодежь [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержание участников ИГИЛ* в Татарстане.

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В Татарстане длительная разработка сотрудниками ФСБ местной ячейки террористической организации ИГИЛ* вылилась в спецоперацию по массовому задержанию ее членов.

ФСБ: в Татарстане задержаны 18 участников ИГИЛ*

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Так совместно с Росгвардией и МВД были взяты 18 человек, по месту их жительства проведены обыски. В ходе которых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, атрибутика ИГИЛ* и экстремистская литература.

При этом один из подозреваемых был задержан с поличным, когда в Набережных Челнах забирал оружие из тайника. Вместе с ним одновременно были схвачены еще шесть членов ячейки и 11 человек, которые попали под влияние радикалов.

- Лидером джихадистского сообщества являлся житель Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду МТО «Исламское государство». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - уточняет ФСБ.

Задержанные члены этой террористической ячейки готовились совершить на территории России ряд резонансных акций и в итоге присоединиться к боевикам в Сирии. Для всего этого задержанные вербовали новых членов из числа радикальной молодежи и покупали средства террора.

Стоит отметить, что это вторая подобная спецоперация силовиков в Татарстане. Так в начале октября вместе с подельниками был схвачен глава российского крыла террористической организации Хизб ут-Тахрир*.

Они по указанию своих зарубежных кураторов координировали деятельность других членов террористической организации по созданию в России так называемого «Всемирного халифата»

Наряду с этим задержанные занимались вербовкой в ряды Хизб ут-Тахрир* и организовывали переправу попавших под их влияние татарстанцев в страны Ближнего Востока, чтобы те вступали в ряды боевых формирований террористической организации.

К слову, в ходе проведенной спецоперации у задержанных были изъяты не только пропагандистские материалы Хизб ут-Тахрир*, но и документы с указаниями эмиссаров и отчеты о уже проделанной работе.

*Запрещенные в России террористические организации

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