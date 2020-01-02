Маленький Робин Гуд: 8-летняя модель из Татарстана помогает сиротам по всей России и отдает деньги на благотворительность

История 8-летней Зои Кукушкиной в конце 2018 года отозвалась в сердцах тысяч россиян. “Нереально красивая девочка”, “Ангел”, “Маленький Робин Гуд”, “Чистое сердце” - как только не описывают девочку интернет-пользователи. Уже сейчас она направила на благотворительность более 600 тысяч рублей и помогла обрести дом 39 детям-сиротам. Кроме того, заработанные деньги она тратит на съемку видео-анкет для тех, кто еще находится в детских домах.

О СУДЬБЕ ЗОИ

Несмотря на юный возраст, Зоя - модель, лицо люксового европейского бренда, муза профсоюза мам детей моделей и дизайнер. Глядя на эту солнечную, искреннюю и ухоженную девочку, сложно представить, как непросто начиналась ее жизнь. Она родилась в Сибири и очень скоро оказалась в местном специализированном доме малютки. Дело в том, у девочки серьезные проблемы со здоровьем, и из-за этого никто не хотел ее удочерять. Одна Зоя прожила почти 3 года.

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

Поворотным моментом жизни для сиротки стало предложение благотворительного фонда снять ей видео-анкету. Именно этот ролик увидела Татьяна Кукушкина из Заинска. Женщина с первого взгляда влюбилась в Зою и решила ее удочерить. Ее муж согласился. Не без проблем, но Зоя и семья Кукушкиных объединились.

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

О СЪЕМКАХ

- Окружающие всегда обращали внимание на Зою. С каждым днем мне все чаще и чаще стали задавать вопросы о том, не хотела бы я снять ее для журнала, рекламы или кино, - рассказала “Комсомолке” Татьяна Кукушкина.

Однажды Татьяна и Зоя прогуливались по торговому центру в Москве. В какой-то момент к ним подошел мужчина с фотоаппаратом и спросил разрешения сделать пару снимков. После, он пригласил их на тестовую съемку. Так и завертелось: лучшие московские фотографы, различные проекты, рекламы и все новые и новые показы.

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

- Она [Зоя - Ред.] не работает на съемках с утра до вечера! - успокаивает “хейтеров” в соцсетях мать девочки - Крайняя наша работа была в Испании в августе в шикарном парке. Она просто гуляла там в красивых платьях, и ее фотографировали. На ее здоровье это влияет только положительно, уж поверьте! Единственное с чем соглашусь - историей Зои воспользовались, но с малюсенькой поправкой - на сегодняшний день благодаря этому уже 39 сирот нашли свою семью.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Зоя как никто другой знает о том, насколько тернист бывает путь к счастью и любви. Именно поэтому она попросила свою маму помочь ей как-нибудь упростить жизнь детям-сиротам. Семья решила помочь ребенку создать ее собственную коллекцию одежды под брендом Zoyakukushkina. Деньги с продажи вещей пошли на создание видео-анкет, подобных той, что некогда помогла Зое обрести дом.

В конце 2019 года Зоя Кукушкина попробовала себя в роли актрисы. Она вместе с Сергеем Безруковым сыграла в новогодней сказке “Роза добра”. Это короткометражный фильм о девочке, которой снятся сны о детях-сиротах. Героиня оказывается в волшебном лесу, где помогает ровесникам обрести настоящие семьи. Минутный ролик уже опубликован в соцсетях.