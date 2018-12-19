Росла в детдоме, а сейчас покоряет лучшие подиумы мира: 7-летняя девочка из Татарстана создала собственную линию одежды

Семь лет назад в далекой Сибири родилась девочка, которую назвали Зоя. Однако сейчас она живет в Заинске и готовится представить свою коллекцию одежды на неделе моды в столице России в конце марта 2019 года.

Корреспондент "КП-Казань" связалась с мамой девочки Татьяной и узнала, как так получилось, что в столь юном возрасте Зоя стала популярной моделью, лицом люксового европейского бренда, музой профсоюза мам детей моделей и дизайнером. А главное, как она пришла к тому, что собирается отдать все деньги с продажи одежды собственного бренда на помощь детям-сиротам.

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

ЖИЗНЬ В СИБИРИ

Родилась Зоя в Сибири, но в скором времени попала в местный детский дом. Когда девочке было три года, один из благотворительных фондов помог ей снять видео-анкету.

- Зоя любит позировать и часто крутиться около зеркала. Зоя смышленая не по годам девочка, - рассказывал закадровый голос, пока в кадре маленькая блондинка нежно укачивала на своих руках куклу.

Именно это видео на просторах интернета попалось Татьяне, которая жила с мужем в Заинске. Она влюбилась в девочку с первого взгляда и в тот же день обратилась в органы опеки. Получила список необходимых для удочерения документов, женщина быстро их собрала. Лишь после этого она узнала, что Зоя - ребенок непростой.

- Мне сообщили, что Зоя находится в специализированном доме ребенка. Желающих ее забрать нет, потому что она имеет проблемы со здоровьем. Женщина на том конце трубки назвала довольно серьезные диагнозы и я, испугавшись, положила трубку, - рассказывает Татьяна.

После была долгая неделя, в течение которой семья решала, как поступить. В конце концов, заочная любовь к Зое победила все страхи, но было уже поздно - девочку удочерили и увезли в Москву.

ПЕРЕЕЗД В ТАТАРСТАН

- Моему горю не было предела. Я все время представляла, как мы счастливо живем все вместе. От отчаяния я рыдала и звонила по всем номерам, указанным в видео-анкете Зои. Я буквально выла в трубку и ругала всех подряд. У меня было четкое понимание того, что нам никто кроме этой девочки не нужен, - продолжает свой рассказ Татьяна.

Однако через 1,5 недели случилось чудо. В тот день Татьяне позвонили и сказали, что Зою вернули обратно. Ее муж, не теряя времени, полетел за девочкой. Уже через несколько дней они были дома.

- Я их встречала в аэропорту. Муж показал Зое на меня пальцем, и она побежала ко мне навстречу с криком "Мама!"

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

ПУТЬ К МОДЕЛЬНОМУ БИЗНЕСУ

- Окружающие всегда обращали внимание на Зою. С каждым днем мне все чаще и чаще стали задавать вопросы о том, не хотела бы я снять ее для журнала, рекламы или кино, - признается наша собеседница.

Однажды Татьяна и Зоя прогуливались по торговому центру в Москве. В какой-то момент к ним подошел мужчина с фотоаппаратом и спросил разрешения сделать пару снимков. После, он пригласил их на тестовую съемку. В интернете Татьяна узнала, что этот мужчина - модельный скаут Алексей Васильев.

- Именно он открыл миру Ольгу Куриленко и Ирину Шейк. Он был одним из первых, кто работал с Наташей Водяновой, - отмечает женщина.

После этой встречи и последующей съемки родители приняли решение чаще выставлять фотографии дочери в социальных сетях. Вскоре девочку начали приглашать дизайнеры для участия в различных показах.

- Я видела, как моя крошка уверенно шагает по подиуму. Видела, как светятся ее глаза и как ей аплодирует зал. Я неожиданно для себя поняла, что мы движемся в правильном направлении.

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

Дальше, как говорится, больше: лучшие московские фотографы, различные проекты, рекламы и все новые и новые показы. Очень скоро Зоя стала лицом люксового европейского бренда.

- К моделингу мы относимся, как к любимому хобби, которое Зое приносит огромное удовольствие, возможность путешествовать и знакомиться с разными замечательными людьми, - подводит итог Татьяна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Зоя как никто другой знает о том, насколько тернист бывает путь к счастью и любви. Именно поэтому она попросила свою маму помочь ей как-нибудь упростить жизнь детям-сиротам.

-Тогда мы с Зоей приступили к созданию ее собственной коллекции одежды под брендом Zoyakukushkina. Все средства от ее продажи пойдут на создание видео-анкет детей сирот, которые снимает фонд "Измени одну жизнь".

Фото: instagram.com/zoyakukushkina

Показ одежды состоится 31 марта будущего года в Москве в рамках недели моды New Fashion.