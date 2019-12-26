2019-12-26T18:16:45+03:00
Происшествия

В центре Казани водитель иномарки сбил людей и протаранил несколько авто: пострадавшие отказались писать на него заявление в полицию

Также стало известно, что в данном происшествии оказался поврежден и проезжавший мимо автобус [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Стали известны новые подробности дорожного конфликта, который произошел накануне вечером в центре Казани на улице Татарстан. Свидетелями происшествия оказались автолюбители и прохожие, а также пассажиры автобуса, который, в конечном итоге, тоже стал участником происшествия.

В центре Казани иномарка протаранила несколько машин.соцсети

Сотрудникам полиции пришлось долго устанавливать причины произошедшего. Участники этого дорожного конфликта начали отказываться от претензий друг к другу, несмотря на то, что стали жертвами наезда.

В итоге картина сложилась таким образом: возле дома №7 на улице Татарстан повздорили два автомобилиста - водители "Шкоды" и "Лады Гранты". Мужчины сначала подрались, и их начал разнимать прохожий. Они в итоге разошлись по своим машинам. Но водитель иномарки дал при этом "по газам" и задним ходом сбил прохожего-миротворца, который в этот момент находился между автомобилями конфликтующих.

Протаранив прохожего и "Ладу", иномарка рванула вперед и врезалась в припаркованные автомобили, затем снова начала сдавать назад и повторно врезалась в "Ладу Гранту", которую в свою очередь, отбросило на проезжающий мимо автобус.

- Водитель автомобиля «Шкода» от дачи показаний и от медицинского освидетельствования отказался, - сообщили в МВД Татарстана. - Потерпевшие - 27-летний и 33-летний мужчины от заявлений так же отказались. По заключению медицинского осмотра, серьезных телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью они не получили и, после осмотра специалистами, были отпущены домой.

Предполагаемого виновника аварии допросили повторно и тот свою вину признал полностью. В отношении его в итоге были возбуждены административные дела по статьям: "Отказ от прохождения медосвидетельствования", "Оставление места ДТП" и "Нарушения правил дорожного движения, повлекшее ДТП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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