2019-12-25T23:39:40+03:00
Происшествия

В Казани водитель впечатал между иномарками мужчину, и протаранил две других, пытаясь сбежать

По предварительным данным, есть пострадавшие [видео]
Лика ИСАЕВА
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В больницу доставили одного пострадавшегоВ больницу доставили одного пострадавшегоФото: Из материалов пресс-службы
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Авторазборки, в которых пострадал, как минимум один человек, произошли сегодня, 25 декабря, приблизительно в 21.20 на улице Татарстан в Приволжском районе столицы Татарстана. Пока сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия, но предварительные выводы можно сделать по видео, которое успел запечатлеть очевидец.

На дороге стояли две иномарки, черная и белая. Между ними стоял мужчина, который что-то пытался достать из багажника, второй стоял рядом с водительской дверью белой иномарки. Внезапно черный автомобиль, стоявший впереди, резко сдает назад. Тот мужчина, что стоял с краю, после удара падает и откатывается чуть в сторону, но второго автомобиль впечатывает в белый автомобиль. После этого черная иномарка срывается вперед и таранит два других автомобиля, стоявших впереди.

- По факту видеозаписи сообщаем, что на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в МВД Татарстана. - В больницу с места происшествия госпитализировали одного пострадавшего. Выясняются все подробности. Установлен владелец черного автомобиля, но пока выясняется, кто находился за рулем.

В центре Казани иномарка протаранила несколько машин.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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