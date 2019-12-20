Новый год 2020 в Казани: подробная программа мерприятий в парках

Новый год 2020 совсем скоро придет в Казань. Чтобы не потратить зря ни один из выходных дней, лучше заранее составить план мероприятий, которые хочется посетить. «Комсомолка» расскажет, что ждет жителей Казани в городских парках и скверах. Гулянья в них будут проходить вплоть до 14 января 2020 года.

21 ДЕКАБРЯ

В субботу, 21 декабря, в 14.00 самых маленьких жителей Казани ждут в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые цветы». Там из раза в раз проводятся различные мастер-классы. Гости своими руками могут сделать новогоднюю открытку или сувенир.

В 15.00 в парке культуры и отдыха имени Горького состоится открытие новогодней елки. Едва на зеленой красавице зажгутся огни, территория вмиг изменится, став еще более волшебной.

Также в 15.00 на пешеходной улице Баумана пройдет парад колокольчиков. Он будет представлять собой шествие, которое начнется у кинотеатра «Родина» и завершится у часов на площади Тукая.

Принять в параде участие может любой желающий. Можно взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас, ведь самые оригинальные получат подарок. Но и те, кто придут с пустыми руками, не останутся в стороне от праздника. Им раздадут небольшие колокольчики.

Завершением дня станет открытие новогодней елки в парке Урицкого. Всех казанцев там ждут к 17.00.

22 ДЕКАБРЯ

Утро в воскресенье, 22 декабря, можно начать спортом на свежем воздухе. Ведь в 11.00 на катке в парке «Черное озеро» состоится мастер-класс по фигурному катанию.

А в 14.00 рукодельникам будут рады в мастерской Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу. Здесь нередко проводятся мастер-классы по украшению шаров на новогоднюю елку.

23 ДЕКАБРЯ

Вечером 23 декабря в Казани состоится открытие сразу двух новогодних елок. И оба мероприятия начнутся в 18.00, так что придется выбирать. Так, праздники пройдут на бульваре «Белые цветы» и на бульваре по улице Фучика.

24 ДЕКАБРЯ

А вот 24 декабря в Казани откроются сразу четыре новогодние елки! В 16.00 - в парке «Калейдоскоп», в 17.00 в парках «Крылья Советов» и «Сосновая Роща», а в 18.00 – в парке «Комсомолец».

25 ДЕКАБРЯ

25 декабря удивит казанцев своим разнообразием. Ведь в 15.00 в Лядском саду ожидается праздничная программа, в 16.00 в парке на улице Мира – открытие новогодней елки, в 18.00 на «Черном озере» - тренировка по керлингу, а в 19.00 на улице Баумана – выступление камерного хора.

26 ДЕКАБРЯ

26 декабря станет одним из важнейших дней этих новогодних каникул. Ведь в 18.00 у Центра семьи «Казан» откроется центральная новогодняя елка! Ее высота достигнет 35 метров. Также в 16.00 у «Чаши» заработает ледовый городок. Кульминацией праздника станет салют.

Но и это не все. В 16.00 на улице Баумана горожане смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в 17.00 – побывать на открытии елки в парке «Континет».

28 ДЕКАБРЯ

28 декабря в 12.00 Дед Мороз и Снегурочка встретятся с горожанами в сквере на проспекте Мира. А спустя час – в 13.00, в Горкинско-Ометьевском лесу начнет работать снежный лабиринт! Там же, но уже в 14.00, казанцев ждут в мастерской новогоднего волшебника.

29 ДЕКАБРЯ

Самых решительных 29 декабря в 9.30 утра ждут организаторы новогоднего забега в парке «Крылья Советов». Они уверены, что бег на свежем воздухе – та привычка, с которой стоит входить в Новый год.

В 12.00 Дед Мороз и Снегурочка встретятся с казанцами в Лядском саду. А в 14.00 в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые цветы» состоится мастер-класс.

30 ДЕКАБРЯ

30 декабря в 11.00 на катке в парке «Черное озеро» казанцев вновь ждет открытый мастер-класс по фигурному катанию. А в 12.00 Дед Мороз и Снегурочка будут ждать всех в парке «Калейдоскоп».

31 ДЕКАБРЯ

Ночь 31 декабря станет одной из самых волшебных в уходящем году. Но казанцам вновь придется выбирать. Ведь в 22.00 праздничные программы начнутся и в парке «Черное озеро», и у Центра Семьи «Казан». Покататься на коньках или погулять по ледовому городку? Решать вам!

1 ЯНВАРЯ

Новый 2020 год в Казани начнутся с театрализованных представлений.

12.00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Континент».

16.00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере на улице Мира.

17.00 Ретро-новогодний карнавал в парке «Крылья Советов».

17.00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».

2 ЯНВАРЯ

Проспать 1 января – не большая потеря. Ведь и 2 числа казнцев ждет прекрасная праздничная программа:

В 12.00 в Горкинско-Ометьевском лесу начнутся зимние забавы.

В 11:00 в парке Победы стартует бесплатный лыжный забег.

В 12.00 Дед Мороз и Снегурочка придут в парк «Континент».

Также в 12:00 в парке «Черное озеро» покажут спектакль «Холодное сердце».

В 16.00 «Холодное сердце» покажут и на бульваре «Белые Цветы».

В 17.00 на «Черном озере» состоится открытая тренировка по керлингу.

Также в 17.00 казанцев ждут праздничные программы в парках «Калейдоскоп», «Сосновая Роща», «Крылья Советов» и у Центра Семьи «Казан».

3 ЯНВАРЯ

3 января в парках и скверах Казани расписано буквально по часам. Найти себе развлечение в этот день сможет каждый.

11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».

12.00 - метлобол в парке Горького.

12.00 - зимние забавы в парке Урицкого.

12.00 – спектакль «Сладкое королевство» в сквере Тинчурина.

12.00 - мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу.

16.00 - спектакль «Сладкое королевство» в Лядском саду.

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка в парке Горького.

17.00 - татарский молодежный новогодний концерт на бульваре «Белые Цветы».

17.00 - праздничная программа в парке «Сосновая Роща».

17.00 - праздничная программа в парке «Калейдоскоп».

17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.

17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан».

19.00 - вечеринка на катке парка «Черное озеро».

4 ЯНВАРЯ

Не бедным на праздничные программы станет и 4 января. Но казанцем опять-таки придется решать, что им интереснее. Ведь в 12.00 в разных частях города состоятся:

Сани Казани в парке Горького.

Мастер-класс в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы».

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере Тинчурина.

В 17.00:

Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».

Праздничная программа в парке «Сосновая Роща».

Праздничная программа в парке «Крылья Советов».

Праздничная программа в парке на улице Мира.

Праздничная программа в парке «Калейдоскоп».

Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».

5 ЯНВАРЯ

11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».

17.00 - праздничная программа в парке «Сосновая Роща».

17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.

17.00 - праздничная программа в парке «Калейдоскоп».

17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан».

18.00 - Кконцерт группы «Меджикул» и Тоси Чайкиной в Горкинско-Ометьевском лесу.

6 ЯНВАРЯ

12.00 - Семейный фестиваль снеговиков в парке Урицкого.

12.00 - Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу.

16.00 - Праздничное выступление камерного хора в парке Горького.

17.00 - Праздничная программа в парке «Сосновая Роща».

17.00 - Праздничная программа в парке «Крылья Советов».

17.00 - Праздничная программа в парке на улице Мира.

17.00 - Праздничная программа в парке «Калейдоскоп».

17.00 - Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».

7 ЯНВАРЯ

12.00 - мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы».

12.00 - театральное представление «Сладкое королевство» в парке Урицкого.

16.00 - театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Сосновая Роща».

17.00 - открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».

17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.

17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

8 ЯНВАРЯ

11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».

12.00 - театральное представление «Холодное сердце» в парке Горького.

16.00 - театральное представление «Холодное сердце» бульвар по Фучика.

16.00 - квартирник «Тамара Nova и Альберт Махмутов в ЛЕСу» в Горкинско-Ометьевском лесу.

10 ЯНВАРЯ

18.00 - открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».

11 ЯНВАРЯ

11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».

12.00 - чемпионат по футболу в валенках в парке Горького.

12.00 - метлобол в парке Урицкого.

12 ЯНВАРЯ

10.00 - бесплатный лыжный забег в Горкинско-Ометьевском лесу.

12.00 - чемпионат по футболу в валенках в парке Урицкого.

15.00 - турнир по керлингу в парке «Черное озеро».

14 ЯНВАРЯ

Праздничные мероприятия в парках и скверах Казани закончатся проводами Старого нового года. Гулянья по этому поводу состоятся 14 января в 18.00 у Центра семьи «Казан».