Новый год 2020 в Казани: подробная программа мерприятий в парках
Новый год 2020 совсем скоро придет в Казань. Чтобы не потратить зря ни один из выходных дней, лучше заранее составить план мероприятий, которые хочется посетить. «Комсомолка» расскажет, что ждет жителей Казани в городских парках и скверах. Гулянья в них будут проходить вплоть до 14 января 2020 года.
21 ДЕКАБРЯ
В субботу, 21 декабря, в 14.00 самых маленьких жителей Казани ждут в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые цветы». Там из раза в раз проводятся различные мастер-классы. Гости своими руками могут сделать новогоднюю открытку или сувенир.
В 15.00 в парке культуры и отдыха имени Горького состоится открытие новогодней елки. Едва на зеленой красавице зажгутся огни, территория вмиг изменится, став еще более волшебной.
Также в 15.00 на пешеходной улице Баумана пройдет парад колокольчиков. Он будет представлять собой шествие, которое начнется у кинотеатра «Родина» и завершится у часов на площади Тукая.
Принять в параде участие может любой желающий. Можно взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас, ведь самые оригинальные получат подарок. Но и те, кто придут с пустыми руками, не останутся в стороне от праздника. Им раздадут небольшие колокольчики.
Завершением дня станет открытие новогодней елки в парке Урицкого. Всех казанцев там ждут к 17.00.
22 ДЕКАБРЯ
Утро в воскресенье, 22 декабря, можно начать спортом на свежем воздухе. Ведь в 11.00 на катке в парке «Черное озеро» состоится мастер-класс по фигурному катанию.
А в 14.00 рукодельникам будут рады в мастерской Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу. Здесь нередко проводятся мастер-классы по украшению шаров на новогоднюю елку.
23 ДЕКАБРЯ
Вечером 23 декабря в Казани состоится открытие сразу двух новогодних елок. И оба мероприятия начнутся в 18.00, так что придется выбирать. Так, праздники пройдут на бульваре «Белые цветы» и на бульваре по улице Фучика.
24 ДЕКАБРЯ
А вот 24 декабря в Казани откроются сразу четыре новогодние елки! В 16.00 - в парке «Калейдоскоп», в 17.00 в парках «Крылья Советов» и «Сосновая Роща», а в 18.00 – в парке «Комсомолец».
25 ДЕКАБРЯ
25 декабря удивит казанцев своим разнообразием. Ведь в 15.00 в Лядском саду ожидается праздничная программа, в 16.00 в парке на улице Мира – открытие новогодней елки, в 18.00 на «Черном озере» - тренировка по керлингу, а в 19.00 на улице Баумана – выступление камерного хора.
26 ДЕКАБРЯ
26 декабря станет одним из важнейших дней этих новогодних каникул. Ведь в 18.00 у Центра семьи «Казан» откроется центральная новогодняя елка! Ее высота достигнет 35 метров. Также в 16.00 у «Чаши» заработает ледовый городок. Кульминацией праздника станет салют.
Но и это не все. В 16.00 на улице Баумана горожане смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в 17.00 – побывать на открытии елки в парке «Континет».
28 ДЕКАБРЯ
28 декабря в 12.00 Дед Мороз и Снегурочка встретятся с горожанами в сквере на проспекте Мира. А спустя час – в 13.00, в Горкинско-Ометьевском лесу начнет работать снежный лабиринт! Там же, но уже в 14.00, казанцев ждут в мастерской новогоднего волшебника.
29 ДЕКАБРЯ
Самых решительных 29 декабря в 9.30 утра ждут организаторы новогоднего забега в парке «Крылья Советов». Они уверены, что бег на свежем воздухе – та привычка, с которой стоит входить в Новый год.
В 12.00 Дед Мороз и Снегурочка встретятся с казанцами в Лядском саду. А в 14.00 в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые цветы» состоится мастер-класс.
30 ДЕКАБРЯ
30 декабря в 11.00 на катке в парке «Черное озеро» казанцев вновь ждет открытый мастер-класс по фигурному катанию. А в 12.00 Дед Мороз и Снегурочка будут ждать всех в парке «Калейдоскоп».
31 ДЕКАБРЯ
Ночь 31 декабря станет одной из самых волшебных в уходящем году. Но казанцам вновь придется выбирать. Ведь в 22.00 праздничные программы начнутся и в парке «Черное озеро», и у Центра Семьи «Казан». Покататься на коньках или погулять по ледовому городку? Решать вам!
1 ЯНВАРЯ
Новый 2020 год в Казани начнутся с театрализованных представлений.
12.00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Континент».
16.00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере на улице Мира.
17.00 Ретро-новогодний карнавал в парке «Крылья Советов».
17.00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».
2 ЯНВАРЯ
Проспать 1 января – не большая потеря. Ведь и 2 числа казнцев ждет прекрасная праздничная программа:
В 12.00 в Горкинско-Ометьевском лесу начнутся зимние забавы.
В 11:00 в парке Победы стартует бесплатный лыжный забег.
В 12.00 Дед Мороз и Снегурочка придут в парк «Континент».
Также в 12:00 в парке «Черное озеро» покажут спектакль «Холодное сердце».
В 16.00 «Холодное сердце» покажут и на бульваре «Белые Цветы».
В 17.00 на «Черном озере» состоится открытая тренировка по керлингу.
Также в 17.00 казанцев ждут праздничные программы в парках «Калейдоскоп», «Сосновая Роща», «Крылья Советов» и у Центра Семьи «Казан».
3 ЯНВАРЯ
3 января в парках и скверах Казани расписано буквально по часам. Найти себе развлечение в этот день сможет каждый.
11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».
12.00 - метлобол в парке Горького.
12.00 - зимние забавы в парке Урицкого.
12.00 – спектакль «Сладкое королевство» в сквере Тинчурина.
12.00 - мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу.
16.00 - спектакль «Сладкое королевство» в Лядском саду.
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка в парке Горького.
17.00 - татарский молодежный новогодний концерт на бульваре «Белые Цветы».
17.00 - праздничная программа в парке «Сосновая Роща».
17.00 - праздничная программа в парке «Калейдоскоп».
17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.
17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан».
19.00 - вечеринка на катке парка «Черное озеро».
4 ЯНВАРЯ
Не бедным на праздничные программы станет и 4 января. Но казанцем опять-таки придется решать, что им интереснее. Ведь в 12.00 в разных частях города состоятся:
Сани Казани в парке Горького.
Мастер-класс в мастерской Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы».
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере Тинчурина.
В 17.00:
Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».
Праздничная программа в парке «Сосновая Роща».
Праздничная программа в парке «Крылья Советов».
Праздничная программа в парке на улице Мира.
Праздничная программа в парке «Калейдоскоп».
Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».
5 ЯНВАРЯ
11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».
17.00 - праздничная программа в парке «Сосновая Роща».
17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.
17.00 - праздничная программа в парке «Калейдоскоп».
17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан».
18.00 - Кконцерт группы «Меджикул» и Тоси Чайкиной в Горкинско-Ометьевском лесу.
6 ЯНВАРЯ
12.00 - Семейный фестиваль снеговиков в парке Урицкого.
12.00 - Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу.
16.00 - Праздничное выступление камерного хора в парке Горького.
17.00 - Праздничная программа в парке «Сосновая Роща».
17.00 - Праздничная программа в парке «Крылья Советов».
17.00 - Праздничная программа в парке на улице Мира.
17.00 - Праздничная программа в парке «Калейдоскоп».
17.00 - Праздничная программа у Центра Семьи «Казан».
7 ЯНВАРЯ
12.00 - мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы».
12.00 - театральное представление «Сладкое королевство» в парке Урицкого.
16.00 - театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Сосновая Роща».
17.00 - открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».
17.00 - праздничная программа в парке на улице Мира.
17.00 - праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
8 ЯНВАРЯ
11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».
12.00 - театральное представление «Холодное сердце» в парке Горького.
16.00 - театральное представление «Холодное сердце» бульвар по Фучика.
16.00 - квартирник «Тамара Nova и Альберт Махмутов в ЛЕСу» в Горкинско-Ометьевском лесу.
10 ЯНВАРЯ
18.00 - открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро».
11 ЯНВАРЯ
11.00 - открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро».
12.00 - чемпионат по футболу в валенках в парке Горького.
12.00 - метлобол в парке Урицкого.
12 ЯНВАРЯ
10.00 - бесплатный лыжный забег в Горкинско-Ометьевском лесу.
12.00 - чемпионат по футболу в валенках в парке Урицкого.
15.00 - турнир по керлингу в парке «Черное озеро».
14 ЯНВАРЯ
Праздничные мероприятия в парках и скверах Казани закончатся проводами Старого нового года. Гулянья по этому поводу состоятся 14 января в 18.00 у Центра семьи «Казан».
ИСТОЧНИК KP.RU
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