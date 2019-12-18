2019-12-18T10:25:47+03:00
Общество

«Сани тянет Мерседес!»: в центре Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали Деда Мороза и его водителя на 13,5 тысяч рублей

Всего было составлено шесть протоколов [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Накануне днем в центре Казани сотрудники ГИБДД и муниципальные служащие у торгового центра «Кольцо» сильно удивились – по дороге ехал раскрашенный Мерседес и, словно стая оленей, тянул за собой сани с Дедом Морозом. Которого видимо не смущало отсутствие достаточного количества снега на проезжей части – мощности немецкой иномарки хватало и для нее самой, и для саней с зимним волшебником. Последний, к слову, снимал все происходящее с ним на смартфон.

Быстрой оправившись от удивления и от такой наглости, сотрудники ГИБДД остановили эту новогоднюю процессию. Выяснилось, что в костюме Деда Мороза в санях восседал 22-летний парень.

В центре Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали Деда Мороза и его водителя на 13,5 тысяч рублей.соцсети

На него и на водителя было составлено сразу шесть протоколов, в том числе и за опасное вождение и умышленное создание помех для других участников дорожного движения. В итоге общая сумма наложенных штрафов достигла 13,5 тысячи рублей. А это между прочим гораздо больше чем обычный казанец готов потратить на подарки к Новому году 2020.

- «Сани тянет Мерседес! Дед Мороз в сани залез!». Уважаемые водители!!! Напоминаем Вам, проезжая часть -— это не площадка для шоу и выполнения экстравагантных желаний! Соблюдайте ПДД, - в очередной раз посетовали в полку ДПС Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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