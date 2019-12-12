В России на Новый год 2020 самые скромные подарки будут дарить именно казанцы

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-12T10:45:16+03:00

Они, как и жители Волгограда, заложили на это в среднем 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Рекрутинговый портал SuperJob провел опросы жителей крупных российских городов и выяснил, где в стране больше всего потратят на подарки к Новому году 2020.

Так, на первом месте оказалась Москва. Там горожане заложили на это в среднем около 16,5 тысяч рублей. На 1,5 тысячи меньше на подарки собираются потратить жители Санкт-Петербурга. Северная столица с 15 тысячами рублей оказались на втором месте.

А вот Казань вместе с Волгоградом оказались в конце списка. В этих городах проживают самые скромные люди. На новогодние подарки они готовы потратить всего около 10 тысяч рублей.

При этом Волгоград в конце списка и по тратам на само празднование и присущие ему каникулы – в среднем 15 тысяч рублей на человека. Казань же из 15 возможных по этому показателю находится на 7 места с 18 тысячами на человека.

На первом месте здесь все так де Москва – 21 тысяча рублей, на втором, Красноярск – 20 тысяч, на третьем Санкт-Петербург – 19,5 тысяч рублей.

Отметим данные рейтинги были составлены по данным опросов, проведенных в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU