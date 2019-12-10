Ледовые катки 2019-2020 в Казани: время работы и цены на билеты

Зима еще только вступает в свои права, а в Казани уже можно покататься на коньках. Город балует жителей различными катками: открытыми, закрытыми, искусственными, бесплатными. Выбор, как говорится, на любой вкус.

«Комсомолка» решила собрать все ледовые арены в одном месте и рассказать о них поподробнее.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

21 ноября в Казани начал работу каток «Трудовые резервы», что в парке Горького. Работает он с 17.30 до 21.00 в будни и с 12.00 до 22.00 по выходным и праздникам. Однако первые два часа на лед пускают только хоккеистов.

Искусственный лед арены позволит насладиться зимней забавой даже при небольших плюсовых температурах воздуха. Со своими коньками попасть на каток можно за 60 рублей, прокат же стоит 120 рублей (детям до 7 лет бесплатно).

КАТОК НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ

Каток в парке Черное озеро начали заливать в 20 числах ноября. Начало работы арены зависит от погодных условий. После открытия там будет работать прокат коньков.

О времени работы катка в этом году пока ничего не известно. Отметим, что в прошлом году он был доступен для горожан с 13.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные дни. С 15.00 до 16.00 – технический перерыв (ежедневно). Кататься со своими конькам в парке можно бесплатно.

КАТОК НА КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Официальное открытие катка на любимой горожанами Кремлевской набережной состоится 14 декабря. Он будет работать с понедельника по пятницу с 16.00 до 23.00 и с субботы по воскресенье с 12.00 до 23.00. Ежедневный технический перерыв проходит с 16.00 до 18.00.

Час катания на своих коньках обойдется казанцам в 50 рублей. Стоимость проката инвентаря в будние дни час – 150 рублей, в выходные дни - 200 рублей (последующий час 150 рублей). Отметим, что коньки на набережной не выдаются за 45 минут до технического перерыва и окончания работы проката.

Сейчас каток работает в техническом режиме по тому же графику. Вход со своими коньками в будние дни бесплатный до 13 числа.

БАСКО

Ледовая арена «Баско» в Кировском районе Казани приглашает горожан на массовые катания по выходным. Посетить ее можно с 15.30 до 16.45 и с 17.15 до 18.30.

Билет со своими коньками стоит 50 рублей для детей и 100 для взрослых. Прокат – 50 рублей за час и 80 рублей за полтора часа.

ЮДИНО

Каток «Юдино» также уже начал свою работу. Покататься на льду здесь казанцы могут с по воскресеньям с 16.00 до 17.15 и с 17.45 до 19.00. Взрослым за это придется заплатить 100 рублей, а детям – 50, при наличии собственных коньков. Час проката инвентаря обойдется посетителям в 50 рублей.

ФОРВАРД

В спортивном комплексе «Форвард», что в Московском районе города, также есть каток. Массовые катания там проходят по субботам с 17.30 до 18.30. Билет здесь дешевле – 30 рублей для детей до 7 лет и 60 рублей для взрослых. Стоимость проката коньков, правда, та же – 50 рублей.

ТАСМА

Стадион «Тасма» из года в год приглашает горожан к себе. Массовые катания на его льду проходят со вторника по пятницу с 13.00 до 21.00 и в выходные – с 10.00 до 21.00.

Дети до 7 лет могут кататься на арене бесплатно. А вот остальным придется заплатить символические 70 рублей. Прокат коньков здесь в зависимости от времени стоит от 60 до 100 рублей.

ЛОКОМОТИВ

Проверенный временем каток на стадионе «Локомотив» сейчас ждет подходящей погоды, чтобы принять посетителей. Арена здесь, как и раньше, будет работать с 15.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 20.00 по выходным. Кататься со своими коньками можно за 30 рублей, а вот за их аренду придется отдать уже 100 рублей.

Но это далеко не все катки. Так, зимой 2019 - 2020 года в Казани будет работать 19 катков, а также 8 освещенных лыжных трасс.