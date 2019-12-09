Зимой 2019-2020 в Казани будут работать 19 катков и 8 освещенных лыжных трасс

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-09T15:59:45+03:00

На некоторых из них из-за погоды еще не успели залить до конца лед. Фото: Иван ВИСЛОВ

9 мест, где можно попробовать свои силы на коньках, в городе уже работают

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Стало известно, что зимой 2019-2020 в столице Татарстана для любителей коньков буду т работать 9 крытых и 10 под открытым небом катков. В пунктах проката подготовлено более 3,3 тысяч пар коньков. При этом 9 ледовых арен уже доступны гостям и жителям города. И речь не только о закрытых помещениях, но и о катках с искусственным покрытием на стадионах «Ракета» «Трудовые резервы» и «Мотор».

Совсем скоро катки заработают и на стадионе «Тасма», в Центре хоккея на траве, на улице Дубравная и в парке «Черное озеро». А ледовой покрытие для любителей коньков на базе отдыха «Солнечный», что в поселке Залесный, откроют в январе 2020 года.

Также этой зимой доступными будут и каток на Кремлевской набережной. Лед там закончат заливать, когда позволит погода. Кроме того, 21 декабря в Казани каток откроется и на праздничной площадке «Ханский двор», что на территории городского ипподрома.

А с наступлением действительно холодной погоды в Казани свою работу начнут и лыжные трассы. Они имеют освещение и их всего 8: в парке им.Горького, в Березовой роще поселка Дербышки, в парке «Крылья Советов», в поселке Чебакса, на базе стадиона «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в парке Победы и на Центральном стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU