2019-12-05T18:23:21+03:00
Общество

"Мало капусты едят": Парень пожаловался, что в Казани мало девушек с большой грудью

Впрочем, представительницы прекрасного пола нашли достойный ответ
Владимир КРУПСКИЙ
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Меж тем, по данным исследования, самый популярный размер у казанских девушек - 80D.Меж тем, по данным исследования, самый популярный размер у казанских девушек - 80D.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько месяцев назад стал известен самый популярный размер груди у казанских девушек. Согласно исследованию Авито, чаще всего жительницы столицы Татарстана приобретают себе бюстгальтеры размера 80D. Если сравнивать со многими соседними регионами, то казаночки обладают весьма пышными формами.

Впрочем, в итоги исследования верят далеко не все. Так, один из жителей столицы Татарстана задался вопросом, почему на самом деле в Казани мало девушек с большими формами.

- Почему в Казани так мало девушек с большими грудями? - задался вопросом парень в соцсетях.

Данный вопрос заинтересовал многих жителей Казани. Пользователи интернета, обсуждая данную тему, разделились на два лагеря. Одни заметили, что такая проблема действительно есть, а другие - что размер груди не важен.

"Большая грудь красиво смотрится только на картинках. А в жизни -как вымя коровы. Зрелище отвратное".

"А что хорошего в большой груди? Ну посмотрел мальчик на нее, ну помял. На этом все. А девушкам ради этого сомнительного удовольствия такую тяжесть таскать, со спиной мучаться, насмешки терпеть. На животе не полежишь, в аэропортах требуют раздеться до лифа (а вдруг ты что-то прячешь в лифе?), с годами отвиснет до пупка".

"Не выдают нынче большие размеры. В ассортименте одни единички, да двойки".

"Хочешь, чтоб у твоей женщины была большая грудь, заработай тысяч 300 и отдай ей на пластику".

"Мало капусты едят, вот и не растет".

Кроме того, пользователи соцсетей подвергли сомнению результаты исследования Авито, отметив, что основано оно только на данных продаж и покупок бюстгальтеров, меж тем, далеко не все девушки пользуются лифчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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