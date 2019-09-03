«Всех перещупали?»: объявлен самый популярный размер груди у жительниц Казани
Cамый популярный размер груди у жительниц Казани – 80D. Это, в преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера, выяснили аналитики портала Авито. Также эксперты отметили, что в среднем жительницы Казани в этом году тратили на покупку белья около 720 рублей.
В соцсетях жители Казани по-разному отреагировали на эту новость. Так, большинство задалось вопросом о целесообразности подобного исследования:
«Больше же нечего выяснять»
«Еще и премию за это наверно получили...»
«А зачем?»
«Делать больше нечего».
Другие интернет-пользователи проявили интерес к работе экспертов:
«А можно всех посмотреть я тоже эксперт»
«Всех перещупали?»
«Где набирают работать экспертом?».
В целом же по России, самым распространенным размером бюстгальтера оказался 75В. Помимо столицы Татарстана, среди городов, где живут представительницы прекрасного пола с наиболее пышными формами оказались: Саратов, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь, Москва, Новосибирск, Воронеж и Тюмень. А обладательницы самого скромного размера –А – живут в Иркутске и Екатеринбурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU