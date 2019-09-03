2019-09-03T16:37:00+03:00
Общество

«Всех перещупали?»: объявлен самый популярный размер груди у жительниц Казани

Также стала известна сумма, которую представительницы прекрасного пола из столицы Татарстана тратят на покупку бюстгальтера
Наиля ГАЛИМОВА
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В целом по России, самым распространенным размером бюстгальтера оказался 75В.В целом по России, самым распространенным размером бюстгальтера оказался 75В.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Cамый популярный размер груди у жительниц Казани – 80D. Это, в преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера, выяснили аналитики портала Авито. Также эксперты отметили, что в среднем жительницы Казани в этом году тратили на покупку белья около 720 рублей.

В соцсетях жители Казани по-разному отреагировали на эту новость. Так, большинство задалось вопросом о целесообразности подобного исследования:

«Больше же нечего выяснять»

«Еще и премию за это наверно получили...»

«А зачем?»

«Делать больше нечего».

Другие интернет-пользователи проявили интерес к работе экспертов:

«А можно всех посмотреть я тоже эксперт»

«Всех перещупали?»

«Где набирают работать экспертом?».

В целом же по России, самым распространенным размером бюстгальтера оказался 75В. Помимо столицы Татарстана, среди городов, где живут представительницы прекрасного пола с наиболее пышными формами оказались: Саратов, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь, Москва, Новосибирск, Воронеж и Тюмень. А обладательницы самого скромного размера –А – живут в Иркутске и Екатеринбурге.

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По их заверению у них он гораздо «скромней» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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