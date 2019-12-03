Зарезал жену и детей из ревности: единственный выживший ребенок смог сбежать через окно

Стали известны новые подробности жестокой расправы над татарстанской семьей, которая произошла этой ночью. Тогда проснувшийся на шум 12-летний мальчик вышел из своей комнаты и увидел, как его бывший отчим стоит с ножом в руке, а его мама и 19-летний брат в крови.

Как сообщил «Комсомольской правде-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина приказал мальчику вернуться в комнату и не высовываться. Испуганный ребенок, которого, по предварительным данным отчим все же ранить ножом, так и сделал. Мало того он решил бежать через окно на улицу, благо первый этаж. Как оказалось, мальчик сделал все правильно, в ту ночь его отчим - 41-летний Айнур Харисов не пожалел никого.

Выпрыгнув из окна мальчик в одних трусах, побежал искать помощи. К счастью, рядом работала пекарня туда он и кинулся. Взрослые там увидели, что ребенок испачкался кровью, уже без всяких слов стало понятно – надо вызывать полицию. Тем временем мальчик рассказал, что отчим зарезал маму и старшего брата, а также просил спасти его 2-летнего брата, который остался в квартире.

Работницы пекарни как могли успокаивали мальчика, а также всячески его согревали, вед на нем из одежды так и остались одни трусы.

Когда полицейские прибыли на квартиру, то отчима там они уже не застали – мужчина после кровавой расправы над семьей сбежал. Не пожалел он и самого маленького – своего родного 2-летнего сына. Мальчика с ножевыми ранениями увезли в больницу, но несмотря на все усилия врачей он скончался от ножевых ранений. Единственный выживший в этой трагедии – 12-летний ребенок, все рассказал правоохранителям, указав, что его семью зарезал именно отчим.

Начались активные поиски Харисова. К тому времени мужчину уже успел покинуть Менделеевск. Задержать его удалось уже в Елабуге.

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