2019-12-03T15:11:39+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина из ревности зарезал жену и двух детей

Выжил только 12-летний мальчик
Лика ИСАЕВА
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Он пришел ночью и затеял скандал.Он пришел ночью и затеял скандал.Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Этой ночью в Менделеевске на почве ревности мужчина расправился с бывшей женой и двумя детьми. Как сообщили собственные источники «Комсомольской правды-Казань» 41-летний Айнур Харисов пришел по пьяни навестить своего 2-летнего сына. Дело в том, что супруги расстались из-за скандалов, в том числе из-за пьянок Харисова, и он уехал жить отдельно в Елабугу.

В этот раз без конфликта снова не обошлось. Харисов приревновал бывшую пассию и схватился за нож. На защиту матери встал ее 19-летний сын от первого брака. Но он тоже получил смертельные ранения. На шум из другой комнаты вышел 12-летний пасынок Харисова. Мужчина успел ранить и его, но ребёнку чудом удалось сбежать. Он и позвал на помощь других взрослых. А те в свою очередь вызвали полицию. Правоохранители на месте не застали Харисова, только тела убитых им жены и старшего пасынка. Так же в квартире с ножевыми ранениями был найден и 2-летний родной сын мужчины. Его тут же отправили в больницу, но несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Харисова объявили в розыск. Задержать его удалось только в Елабуге.

- По факту убийства трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, и покушение на жизнь другого несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Собственный источник «Комсомольской правды-Казань» в правоохранительных органах сообщил, что убитая мать трех детей вела спокойный образ жизни, работала в соцзащите и не злоупотребляла алкоголем. Харисов же ранее уже был трижды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений здоровью потерпевшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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