Двое суток на чемоданах: около 250 туристов не могут вылететь с китайского острова Хайнань в Казань

Путь домой в Казань у российских туристов на китайском острове Хайнань должен был начаться еще рано утром в пятницу, 29 ноября. Но самолет от компании iFly за людьми, которые отдыхали на курорте Санья так и не прибыл. По неизвестным пока причинам воздушное судно так и осталось в аэропорту Нанкина (Китай). Гавань закрыли на двое суток.

Именно столько времени российские туристы и вынуждены были провести на чемоданах. Сначала сообщалось о 400 человек, но по последним уточнениям речь идет о 250 пассажирах.

В итоге, как сообщают в аэропорту Казани, самолет за туристами отправили из столицы Татарстана. Произошло это только этим вечером. С учетом, в том числе реального времени в полете, лайнер сможет взять на борт пассажиров и взлететь лишь около половины второго ночи 1 декабря по Москве.

Напомним, что примерно в эти же время в прошлом году так же туристы из Казани застряли на все том же острове Хайнань. Тогда авиаперевозчик отказался выполнять перед турфирмой свои обязательства заявив, что та задолжала за услуги два миллиона рублей. 369 татарстанцев посадили в самолет и вывезли лишь спустя сутки.