ДТП с российскими туристами в Домникане: четверо пострадавших татарстанцев смогут вернуться домой через 2 недели
Минздрав Татарстана держит на контроле состояние здоровья четверых татарстанцев, попавших 27 ноября в аварию с автобусом в Доминиканской республике.
Напомним, грузовик по касательной задел автобус, и он перевернулся. В этой аварии погибших нет, но за медицинской помощью обратился 51 человек, из них 41 человек доставлены в госпиталь.
Среди них - четверо жителей Казани: 3 человека в тяжелом состоянии, 1 человек в состоянии лёгкой степени тяжести. Среди пострадавших - молодые супруги Снежанна и Роман Ашмарины. Молодая пара на двухлетие своих отношений отправилась туда в романтическое путешествие.
Фото: Из личного архива героя публикации
Практически сразу после аварии Роман сообщил друзьям, что он практически не пострадал. Но Снежанна оказалась в госпитале с тяжелыми травмами руки и ноги.
- Сейчас стало известно, что пациенты будут транспортированы после стабилизации состояния двух человек, это может произойти ориентировочно через две недели, - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
В ведомстве заверяют, что находятся на связи с больницей доминиканского города Игуэй, где находятся туристы из Казани.
В Доминиканской республике перевернулся автобус с российскими туристами.Транспортное средство столкнулось с грузовиком
ИСТОЧНИК KP.RU