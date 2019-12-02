2019-12-02T16:49:18+03:00
Общество

ДТП с российскими туристами в Домникане: четверо пострадавших татарстанцев смогут вернуться домой через 2 недели

Решение будут принимать после стабилизации состояния двоих из них [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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Минздрав Татарстана держит на контроле состояние здоровья четверых татарстанцев, попавших 27 ноября в аварию с автобусом в Доминиканской республике.

Напомним, грузовик по касательной задел автобус, и он перевернулся. В этой аварии погибших нет, но за медицинской помощью обратился 51 человек, из них 41 человек доставлены в госпиталь.

Среди них - четверо жителей Казани: 3 человека в тяжелом состоянии, 1 человек в состоянии лёгкой степени тяжести. Среди пострадавших - молодые супруги Снежанна и Роман Ашмарины. Молодая пара на двухлетие своих отношений отправилась туда в романтическое путешествие.

Фото: Из личного архива героя публикации

Фото: Из личного архива героя публикации

Практически сразу после аварии Роман сообщил друзьям, что он практически не пострадал. Но Снежанна оказалась в госпитале с тяжелыми травмами руки и ноги.

- Сейчас стало известно, что пациенты будут транспортированы после стабилизации состояния двух человек, это может произойти ориентировочно через две недели, - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве заверяют, что находятся на связи с больницей доминиканского города Игуэй, где находятся туристы из Казани.

В Доминиканской республике перевернулся автобус с российскими туристами.Транспортное средство столкнулось с грузовиком

ИСТОЧНИК KP.RU

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