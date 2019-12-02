ДТП с российскими туристами в Домникане: четверо пострадавших татарстанцев смогут вернуться домой через 2 недели

Минздрав Татарстана держит на контроле состояние здоровья четверых татарстанцев, попавших 27 ноября в аварию с автобусом в Доминиканской республике.

Напомним, грузовик по касательной задел автобус, и он перевернулся. В этой аварии погибших нет, но за медицинской помощью обратился 51 человек, из них 41 человек доставлены в госпиталь.

Среди них - четверо жителей Казани: 3 человека в тяжелом состоянии, 1 человек в состоянии лёгкой степени тяжести. Среди пострадавших - молодые супруги Снежанна и Роман Ашмарины. Молодая пара на двухлетие своих отношений отправилась туда в романтическое путешествие.

Фото: Из личного архива героя публикации

Практически сразу после аварии Роман сообщил друзьям, что он практически не пострадал. Но Снежанна оказалась в госпитале с тяжелыми травмами руки и ноги.

- Сейчас стало известно, что пациенты будут транспортированы после стабилизации состояния двух человек, это может произойти ориентировочно через две недели, - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве заверяют, что находятся на связи с больницей доминиканского города Игуэй, где находятся туристы из Казани.