В ДТП в Доминикане пара из Казани разбилась в день годовщины: Снежанна Ашмарина находится в отделении хирургии

В Доминикане среди российских туристов, попавших в ДТП, оказались молодые супруги из Казани - 24-летняя Снежанна и 27-летний Роман Ашмарины из Казани. В день годовщины начала своих отношений они готовы были уже вернуться домой из романтического путешествия, однако планы молодой четы перечеркнула авария. Снежанна даже не успела рассказать своим близким о том, как прошла их поездка. Вложила на свою соцстраницу всего пару фото, отметив, что подробнее расскажет обо всем по возвращению в Казань. Ашмарины попали в число 27 пострадавших туристов в ДТП с автобусом, их увезли в местную больницу.

В больницы с места аварии увезли 27 человек, в том числе и детей.Фото: Предоставлено очевидцами

- Роман поблагодарил за участие и заботу, сообщил, что он чувствует себя нормально, - сообщил «Комсомольской правде - Казань» друг пары Фархад Габдуллин. - Про Снежанну написал, что она повредила руку и ногу, содрала кожу, вероятно. Сейчас она находится в отделении хирургии местной больницы.

Снежанна обещала рассказать о том, как прошел их отдых, лишь по возвращению в Казань.Фото: соцсети

Напомним, накануне в провинции Ла-Альтаграсия Доминиканской республики по дороге в международный аэропорт Пунта Кана в ДТП с грузовиком попал автобус с российскими туристами. Всего в автобусе находилось 39 человек, среди них - два экскурсовода и водитель. Столкновение произошло пока по неизвестным причинам. Автобус перевернулся, а грузовик отбросило в поле.

Туристы получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Доминиканской республики. Одна из них - 12-летняя девочка. Из-за характера полученных травм врачи были вынуждены ампутировать ей обе руки.

Семерым пострадавшим после осмотра медиков разрешили перелет, и они возвращаются в Россию. Остальные - 15 человек, пока находятся в больницах. Часть туристов выписаны и размещены в отелях. Ситуация находится под контролем посольства России в Доминиканской республике.

Представители туристического агентства, организовавших этот тур, рассказали, что все туристы были застрахованы на сумму 40 тысяч долларов США каждый. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Беспокоиться о том, что пропали билеты, не стоит - как только медики дадут разрешение на вылет, всем пострадавших отправят домой за счет турфирмы.

В отношении которой, кстати, следственным комитетом Москвы уже начата проверка по факту произошедшего ДТП. Там по ее итогам собираются дать оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».