2019-11-29T13:03:07+03:00
Звезды

«Мы приехали!»: Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах

Артист приехали в город ночью накануне своего шоу [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Скорее всего, певец приехал в татарстанский автоград в собственном спецвагонеСкорее всего, певец приехал в татарстанский автоград в собственном спецвагонеФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 29 ноября, в Набережных Челнах состоится концерт Филиппа Киркорова. Артист приехал в татарстанский автоград ночью, о чем поспешил сообщить своим подписчикам в соцсетях.

- Мы приехали в Набережные Челны! Челны, Челны, Челны, - пропел Киркоров, - Ну что ж, ночное время, мы идем спать.

Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах. Автор: @fkirkorov.

Скорее всего, певец приехал в город в собственном спецвагоне. В нем имеется все для комфортного времяпрепровождения в дороге: спальня, гостиная, кухня и душевая.

Жителей Набережных Челнов порадовало такое внимание артиста к их городу. А ведь еще недавно горожане осуждали, других звездных гостей из Москвы - стриптизера Тарзана, он же Сергей Глушко, и Владимира Селиванова. Они выложили в интернет фотографию, где они сидят спинке скамейки, поставив ноги на само сидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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