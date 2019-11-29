«Мы приехали!»: Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах

В пятницу, 29 ноября, в Набережных Челнах состоится концерт Филиппа Киркорова. Артист приехал в татарстанский автоград ночью, о чем поспешил сообщить своим подписчикам в соцсетях.

- Мы приехали в Набережные Челны! Челны, Челны, Челны, - пропел Киркоров, - Ну что ж, ночное время, мы идем спать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746843" frameborder="0"></iframe> Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах. Автор: @fkirkorov.

Скорее всего, певец приехал в город в собственном спецвагоне. В нем имеется все для комфортного времяпрепровождения в дороге: спальня, гостиная, кухня и душевая.

Жителей Набережных Челнов порадовало такое внимание артиста к их городу. А ведь еще недавно горожане осуждали, других звездных гостей из Москвы - стриптизера Тарзана, он же Сергей Глушко, и Владимира Селиванова. Они выложили в интернет фотографию, где они сидят спинке скамейки, поставив ноги на само сидение.