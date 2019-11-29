«Мы приехали!»: Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах
В пятницу, 29 ноября, в Набережных Челнах состоится концерт Филиппа Киркорова. Артист приехал в татарстанский автоград ночью, о чем поспешил сообщить своим подписчикам в соцсетях.
- Мы приехали в Набережные Челны! Челны, Челны, Челны, - пропел Киркоров, - Ну что ж, ночное время, мы идем спать.
Филипп Киркоров спел на ж/д вокзале в Набережных Челнах. Автор: @fkirkorov.
Скорее всего, певец приехал в город в собственном спецвагоне. В нем имеется все для комфортного времяпрепровождения в дороге: спальня, гостиная, кухня и душевая.
Жителей Набережных Челнов порадовало такое внимание артиста к их городу. А ведь еще недавно горожане осуждали, других звездных гостей из Москвы - стриптизера Тарзана, он же Сергей Глушко, и Владимира Селиванова. Они выложили в интернет фотографию, где они сидят спинке скамейки, поставив ноги на само сидение.
ИСТОЧНИК KP.RU