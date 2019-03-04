2019-03-04T12:48:51+03:00
Звезды

"Что за свинство?": Тарзан и звезда "Реальных пацанов" возмутили татарстанцев, усевшись с ногами на скамейку

Сергей Глушко выложил снимок у себя в Инстаграме и нарвался на гневные комментарии [фото]
Елизавета МАКАРОВА
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Тарзан сыграл одну из ролей в спектакле "Муж на час".Тарзан сыграл одну из ролей в спектакле "Муж на час".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Накануне в Набережные Челны наведались знаменитые актеры, среди которых были Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, и звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов. Они презентовали спектакль "Муж на час". Комедия прошла на ура, практически с аншлагом.

Но куда меньше жителям Набережных Челнов понравилось поведение актеров вне сцены. Так, Сергей Глушко выложил в своем Инстаграме совместную фотографию с Селивановым. Они сидели на спинке скамейки, поставив ноги на само сидение.

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Тарзан и звезда "Реальных пацанов" возмутили татарстанцев, усевшись с ногами на скамейку
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Это обстоятельство и возмутило жителей татарстанского Автограда. Вот лишь некоторые из комментариев, оставленных под постом Тарзана:

- Ну как можно??? Серёга? Ну зачем с ногами, куда люди садятся?

- Что за свинство? Разве можно на лавочку с ногами лезть? Там люди сидят вообще-то.

- Вы в Москве с ногами на скамейки садитесь!!! Не ожидал!

Сам Глушко на все нападки отреагировал просто, написав "мы хулиганы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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