"Что за свинство?": Тарзан и звезда "Реальных пацанов" возмутили татарстанцев, усевшись с ногами на скамейку

Накануне в Набережные Челны наведались знаменитые актеры, среди которых были Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, и звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов. Они презентовали спектакль "Муж на час". Комедия прошла на ура, практически с аншлагом.

Но куда меньше жителям Набережных Челнов понравилось поведение актеров вне сцены. Так, Сергей Глушко выложил в своем Инстаграме совместную фотографию с Селивановым. Они сидели на спинке скамейки, поставив ноги на само сидение.

tarzan___official Тарзан и звезда "Реальных пацанов" возмутили татарстанцев, усевшись с ногами на скамейку

Это обстоятельство и возмутило жителей татарстанского Автограда. Вот лишь некоторые из комментариев, оставленных под постом Тарзана:

- Ну как можно??? Серёга? Ну зачем с ногами, куда люди садятся?

- Что за свинство? Разве можно на лавочку с ногами лезть? Там люди сидят вообще-то.

- Вы в Москве с ногами на скамейки садитесь!!! Не ожидал!

Сам Глушко на все нападки отреагировал просто, написав "мы хулиганы".