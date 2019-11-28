«Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню»: Иван Ургант предложил снизить рейтинг Казани по качеству жизни

Известный телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу отметил результаты исследования качества жизни в городах России. В процессе в шутку предложил сместить Казань, которая заняла первое место в рейтинге и обогнала даже Москву.

- Как отобрать первое место у Казани? Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань, - сказал Ургант.

Зал поддержал ведущего дружным смехом. Отметим, что клип рэперов о Москве набрал почти 1,5 миллиона «дизлайков». После видео было удалено. А Гуф извинился.