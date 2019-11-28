«Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню»: Иван Ургант предложил снизить рейтинг Казани по качеству жизни
В нем столица Татарстана перегнала даже Москву
В своем вечернем шоу Ургант отметил результаты исследования качества жизни в городах РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Известный телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу отметил результаты исследования качества жизни в городах России. В процессе в шутку предложил сместить Казань, которая заняла первое место в рейтинге и обогнала даже Москву.
- Как отобрать первое место у Казани? Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань, - сказал Ургант.
Зал поддержал ведущего дружным смехом. Отметим, что клип рэперов о Москве набрал почти 1,5 миллиона «дизлайков». После видео было удалено. А Гуф извинился.
ИСТОЧНИК KP.RU