2019-11-26T16:02:28+03:00
Спорт

"Этот Дзюба уже надоел": капитан сборной России довел до слез юных болельщиков

После матча "Зенита" в Казани его благодарили за чемпионат мира и умоляли о футболке, но тот подарил лишь майку Дриусси [видео]
Тимур ФАХРУЛЛИН
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Один парень со слезами на глазах вымаливал у футболиста футболку.Один парень со слезами на глазах вымаливал у футболиста футболку.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче 17 тура чемпионата России 23 ноября "Рубин" на своем поле уступил питерскому «Зениту» со счетом 1:2. Один из голов за гостей и свой 10 в чемпионате России забил капитан сборной России Артем Дзюба.

После матча у стадиона игроки "Рубина" выходили грустными и быстро убегали в автобус мимо толпы болельщиков. Но фанаты не сильно расстраивались из-за этого. Все ждали победителей, а больше всех Дзюбу. Когда нападающий вышел со стадиона, десятки голосов стали выкрикивать его имя. Он прошёл мимо журналистов и направился к толпе.

Его благодарили за чемпионат мира, просили фотографий и автографов и умоляли о футболке. Он терялся в руках и телефонах. Один парень со слезами на глазах вымаливал у самого популярного футболиста страны футболку.

Болельщики провожают Артема Дзюбу в Казани.Алина НИЗАМОВА

Дзюба пошёл в автобус и вынес ему белую майку. Толпа закричала ещё громче. Больше всех этому были рады его партнёры по команде. Они спокойно спрятались в автобусе и ждали своего лидера. Конечно, Артём расписался не всем. Ему подсовывали студенческие билеты, что только радовало игрока сборной.

В социальных сетях на видео с болельщиками, бурно реагирующих на Дзюбу, пользователи реагировали по-разному. Так, например, некоторые были недовольны тем, что игроку питерской команды, рады больше чем казанской: "Лучше бы за Рубин так болели, а Дзюба этот уже надоел".

Кто-то отметил, что "фанатизм это не нормально". Кроме того, один из комментаторов написал, что подобные ситуации с просьбой подарить футболку случаются часто: «На каждый матч приходят и у "гостей" футболки стянуть пытаются, чтоб продать. У них на плакатах вечно «*имя футболиста* подари футболку» написано. Во время тайма сидят в телефонах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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