Дзюба забил в Казани и затмил очередное поражение «Рубина»

В матче 17 тура чемпионата России «Рубин» на своем поле уступил питерскому «Зениту» со счетом 1:2.

Раньше «Рубин» упорно пытался добиваться результата с атакующей расстановкой.Фото: Алина НИЗАМОВА

ШАРОНОВ ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛ ПО-НОВОМУ С «РУБИНОМ». НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ С СОСТАВОМ

Казанцы удивили всех еще до начала матча. Впервые с момента, когда команду возглавил Роман Шаронов, команда поменяла тактику. Если раньше «Рубин» упорно пытался добиваться результата с атакующей расстановкой с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и тремя футболистами в атаке, то в матче с действующим чемпионом хозяева вышли в оборонительной схеме с пятью игроками сзади.

Казанцы удивили всех еще до начала матча.Фото: Алина НИЗАМОВА

После матча главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили об этом необычном решении соперника. Оказалось, что в Питере были к этому готовы.

– Предполагали, что возможны варианты, при которых «Рубин» выйдет играть в пять защитников. Так и случилось, – сказал после матча Семак.

Сергей Семак.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» перед матчем потерял трёх фланговых футболистов. Из-за дисквалификаций не сыграли Зурико Давиташвили, Александр Зуев и Александр Ташаев. Во многом по этой причине казанцы отошли от привычной схемы. Да и игра с «Зенитом» в первом круге показала, что играть против «Зенита» с мыслями об атаке неэффективно. Та игра завершилась разгромом казанской команды – 0:5.

АЗМУН ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ ГОЛ, А ФАНАТАМ ЭТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Но уже на восьмой минуте гости открыли счёт в матче. Сердар Азмун перешёл в «Зенит» меньше года назад как раз из «Рубина», однако свой гол отпраздновал. За это в сторону игрока послышались ненормативные выкрики.

На восьмой минуте гости открыли счёт в матче голом Сердара Азмуна.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Зенит» после гола не остановился. Но было очевидно, что команда успокоилась. После матча Семак сказал, что часть футболистов облетела полмира во время паузы на матчи сборных. Видимо, желание сберечь силы осталось внутри игроков. Да и «Рубин» в первом тайме не мешал играть расслабленно действующему чемпиону. К концу тайма команды больше бегали, чтобы не замёрзнуть, чем создать голевые моменты у ворот. Всё-таки погода во время игры была ближе к 10 градусам ниже нуля.

Фанаты «Зенита».Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй половине «Рубин» продолжил играть по изначальной схеме. Но в середине тайма травму получил Олег Данченко. Для украинца эта игра стала первой после повреждения месячной давности в игре со «Спартаком». Вдвойне обидно, что он снова получил по той же ноге и не смог продолжить встречу.

Во второй половине «Рубин» продолжил играть по изначальной схеме.Фото: Алина НИЗАМОВА

«РУБИН» ВЕРНУЛСЯ К ПРЕЖНЕЙ ИГРЕ И СТАЛ ИГРАТЬ ВПЕРЕДИ

Как ни странно, его травма помогла «Рубину». Вместо него вышел Хвича Кварацхелия, а команда вернулась к привычной для себя схеме. И игра полностью поменялась. Неожиданно взорвал игру Егор Сорокин. Центральный защитник облетел на углу штрафной Артёма Дзюбу и Азмуна, а затем прострелил вдоль ворот. Бека Микелтадзе был первым на мяче, но не смог попасть в ворота. В следующей атаке Павел Могилевец с 12 метров остался один в 12 метрах от ворот, но пробил точно во вратаря.

В итоге казанцы всё-таки сумели отыграться. Свой третий гол в сезоне забил Евгений Марков. Форвард после скидки Игоря Коновалова ткнул мяч, и уже Кержаков не спас. На повторе показалось, что Марков находился в офсайде, но арбитры засчитали гол.

Свой третий гол в сезоне забил Евгений Марков.Фото: Алина НИЗАМОВА

После гола «Рубин» еще какое-то время атаковал, но теперь уже ожидаемо включил скорости «Зенит». Свой 10 гол в чемпионате России забил Дзюба. И в этот раз возникли вопросы к решению бокового арбитра. На одном из стоп-кадров видно, что капитан сборной России чуть ближе последнего защитника «Рубина». Но как и в случае с Марковым гол был засчитан. Все силы в атаке хозяева поля оставили ещё до гола. Не было последнего навала в исполнении команды Романа Шаронова.

Все силы в атаке хозяева поля оставили ещё до гола.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» проиграл во втором матче подряд и уже пять игр кряду не может выиграть. После заключительного домашнего матча в году казанцы набрали столько же очков, сколько у предпоследнего «Тамбова». До зимней паузы остались сложные выезды к «Ахмату» и «Сочи». Так что есть риск оказаться еще ниже. Ко всем бедам добавилась травма Виталия Денисова. Защитник вышел на замену, но в конце матча получил травму. Ко входу, куда подъезжает автобусы с командами, подъехала скорая помощь. Туда на одной ноге запрыгнул Денисов в сопровождении работника клуба.

Виталий Денисов получил травму.Фото: Алина НИЗАМОВА

ДЗЮБА РАСПИСАЛСЯ НА СТУДЕНЧЕСКОМ БИЛЕТЕ И ДОВЁЛ ДО СЛЕЗ

Остальные игроки «Рубина» выходили грустными и быстро убегали в автобус мимо толпы болельщиков. Но фанаты не сильно расстраивались из-за этого. Все ждали победителей, а больше всех Дзюбу. Когда нападающий вышел со стадиона, десятки голосов стали выкрикивать его имя. Он прошёл мимо журналистов и направился к толпе.

Болельщики ждут Артема Дзюбу.Фото: Алина НИЗАМОВА

Его благодарили за чемпионат мира, просили фотографий и автографов и умоляли о футболке. Он терялся в руках и телефонах. Один парень со слезами на глазах вымаливал о самого популярного футболиста страны футболку. Дзюба пошёл в автобус и вынес ему белую майку. Толпа закричала ещё громче. Больше всех этому были рады его партнёры по команде. Они спокойно спрятались в автобусе и ждали своего лидера. Конечно, Артём расписался не всем. Ему подсовывали студенческие билеты, что только радовало игрока сборной.

«Зенит» оторвался от конкурентов в турнирной таблице, сам он забил и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата, а после матча стал главной звездой футбольного вечера. Вот только праздник уехал вместе с ним, а «Рубин» остался и приблизился еще ближе к последнему месту.