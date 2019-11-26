2019-11-26T14:13:33+03:00
Общество

В Татарстане учительнице, сделавшей из восьмиклассника "девочку", объявили выговор

Прокуратура республики начала проверку ее деятельности
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из личного архиваФото: Из личного архива
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Оперативно провели служебную проверку и приняли решение объявить дисциплинарное взыскание учителю алгебры и классному руководителю 8 класса средней школы №31 Набережных Челнов в управлении образования города.

В действиях педагога, насильно прицепившего женскую резинку на волосы 15-летнего несовершеннолетнего ученика, усмотрели превышение полномочий. Об этом сообщил начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин.

Напомним, что классный руководитель Ольга Сяхриева решила кардинально бороться с прической своего ученика Валерия Ч. (имя изменено - Ред.). Женщина прицепила ему на волосы резинку и заставила так сидеть два часа во время уроков. Возмущенные родители, не получив объяснения ее поступку от самого педагога и директора школы, написали заявление в прокуратуру Татарстана с требованием дать юридическую оценку произошедшему и принять меры в отношении учителя.

Но, как рассказали родителям Валерия он сам и его одноклассники, на этом история не закончилась.

- Нас пригласили во вторник в школу, но мы не пойдем - теперь все вопросы по этому факту будем решать через юристов, - рассказала "Комсомольской правде-Казань" мама мальчика Гульфия. - Но в понедельник одноклассников сына вызывали к руководству и дали им на подпись документ, в котором якобы объяснялось, что наш сын добровольно сам согласился на эту женскую прическу. Детей заставили солгать, подписать эту бумагу, якобы школа провела служебное расследование таким образом. Это уже я и не знаю, как расценить. Получается, что его друзей заставили что-то подписать против него, заставили солгать. И все это - без ведома их родителей!

Оценку действиям педагога и руководства будет давать прокуратура.

- Проверку по факту, изложенных в материале "Комсомольской правды-Казань" и заявлению родителей несовершеннолетнего ребенка, начала прокуратура Набережных Челнов, - сообщил официальный представитель надзорного органа Татарстана. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверим законность действий педагога и дадим им правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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