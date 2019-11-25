В Татарстане учительница на уроке возмутилась прической мальчика и сделала из него "девочку"

В школе №31 Набережных Челнов, разозлившись на восьмиклассника, классный руководитель сходила за резинкой для волос, и на уроке с ее помощью соорудила "хвостик" на голове мальчика.

Со странной прической ему пришлось сидеть два часа на ее уроках, под ехидные смешки одноклассников. Когда родители попытались пожаловаться на ее действия директору, тот отказался принять их заявление. Правда, отцу и матери через два часа после этого прислали уведомление о том, что они приглашаются "на ковер" на заседание комитета по профилактике правонарушений несовершеннолетних в данной школе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Восьмиклассник Валерий Ч. (Имя изменено - Ред.) решил по поводу своей прически не заморачиваться - растут волосы, и растут. Главное, чтобы не были длинными, уши чуть-чуть прикрывают - и хорошо. Ни родители, ни классный руководитель Ольга Сихряева мальчику замечаний по этому поводу не делали. Так, по крайне мере, было до очередного родительского собрания, которое прошло 19 ноября.

Тогда в школу пошел отец мальчика - Василий Ч.. Выслушал все важное, что касалось учебного процесса, а затем классный руководитель вдруг ему сказала: "Подстригите своего сына!".

- Муж согласился с тем, что у сына волосы длинноваты, и пообещал, что в выходные они вместе сыном отправятся к парикмахеру, чтобы подобрать мальчику прическу покороче, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Казань" мама мальчика Гульфия Ч.. - Мы посчитали, что эта претензия урегулирована на месте и никакого конфликта по этому поводу между нами и педагогом нет. Сихряева тоже больше никаких вопросов не задавала и не требовала категорически принять незамедлительные меры к прическе нашего сына.

Но уже 22 ноября, когда родители вернулись домой с работы, то заметили, что у сына на запястье женская резинка красного цвета.

- Что за резинка, зачем она тебе? - поинтересовались они и, получив ответ, были шокированы.

- Эту резинку для волос принесла учительница и при всем классе нацепила на голову во время урока, сказав: «Мне надоела твоя прическа, ходи теперь так», - сообщил Валерий.

Гульфия и Василий бросились звонить классному руководителю, но женщина заявила, что она устала и разговаривать на эту тему не будет. На утро родители поспешили в школу, чтобы выяснить, кто дал право учителю так унижать подростка - заставить носить женскую цветную резинку для волос, нацепив ее при всем классе причем насильно. Вот только диалога не получилось.

В школе категорически отказались принять письменное заявление родителей, а при личной беседе с директором Марсом Ярмиевым, как рассказали родители, они с удивлением услышали, что их сын, к которому до сих пор не было замечаний, оказался нарушителем школьной дисциплины.

- Мы ушли в недоумении. Как так? - вспоминает Гульфия. - Наш сын учится в этой школе с первого класса, учится хорошо, и до сих пор никаких замечаний на его учебу или поведение к нам, как к законным представителям, со стороны педагогического коллектива не поступало. Мы со своей стороны активно участвуем в жизни класса и школы, регулярно посещаем родительские собрания. А тут, оказывается, он нарушитель! Все дети опаздывают в школу, это редко, но бывает. Конечно, это плохо, но это же не так критично.

Но через пару часов с телефона классного руководителя Сихряевой им пришло фото уведомления о том, что их 30 ноября в 10.00 ждут в кабинете директора Ярмиева. Тема встречи - "заседание комитета по профилактике правонарушений несовершеннолетних".

Когда его родители попытались получить от руководства школы объяснения, то их вызвали на заседание комитета по профилактике правонарушений несовершеннолетнихФото: из личного архива

"НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"

Гульфия и Василий написали заявление в прокуратуру Татарстана и в аппарат президента республики Рустама Минниханова.

- Раз школа считает, что в ответ на наши претензии, которые мы хотели просто выяснить и обсудить с педагогами, в отношении нас необходимо предпринять карательные меры, вызвав на заседание комиссии, то теперь все отношения будем строить официально, при помощи юристов и психологов, - возмущена мать восьмиклассника. - Когда мы обратились с вопросом, администрация школы не предложила нам никаких решений возникшего конфликта, не приглашала психологов для разрешения этой ситуации. Со своей стороны мы готовы к работе с психологом, но только, чтобы и классный руководитель посещала эти занятия – игра должна быть обоюдной, а не в одни ворота. Разбирать ситуацию только с нашей семьей – заведомо ставить нас в позицию виноватых, но, по нашему мнению, педагог грубо переступила черту, применив к нашему сыну недопустимые меры воздействия. Теперь уже ни о какой смени прически у сына речи не пойдет. В Уставе школы указано, что требования администрации школы о внешнем виде учеников носит только рекомендательный характер, а не ультимативный. Раз так - то лично мы с мужем не видим ничего предосудительного в его прическе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Корреспондент "Комсомольской правды Казань" позвонила в школу, чтобы выяснить позицию директора Марса Ярмиева, и получить комментарий. Но, узнав что ему звонят из СМИ, он тут же бросил трубку.