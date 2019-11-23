2019-11-23T12:05:43+03:00
Общество

В Татарстане суд лишил родительских прав многодетных родителей

Старшую 9-летнюю дочь Марины Карабаевых - Полину, оставили проживать в хосписе
Ирина ЛЕСКОВА
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Зеленодольский районный суд вынес вердикт по нашумевшему делу в отношении многодетной семьи Карабаевых. Супруги воспитывают пятерых детей. Ну как воспитывают... Старшая - девятилетняя Полина, инвалид детства - у девочки ДЦП. Она попала в больницу, а потом в хоспис с диагнозом "дистрофия" - в свои девять лет малышка весила всего семь килограммов. Трое других - двое мальчиков шести и четырех лет, и двухлетняя девочка, по заявлению мамы и по рекомендации органов опеки и попечительства отправлены в зеленодольский социальный приют "Гнездышко", двухлетняя дочка в казанский дом малютки.

Причиной столь жестких мер в мае стало состояние детей. О том, что у Карабаевых проблемы, органы опеки узнали, когда мама пришла в консультацию на 33 неделе беременности, вставать на учет. В Зеленодольск они переехали из Казани, купив квартиру. Заботы о переезде, переоформление пенсии на Полину заняли время, и женщина поспешила к врачам, когда уже живот был большой. На прием она пришла со всеми детьми сразу, мол, не с кем оставить. Вот тогда медики и забили тревогу.

Полину едва успели спасти - кроме ДЦП у девочки множество проблем со здоровьем, и питаться она может только протертой пищей. Но мама заявляла, что ребенок просто не хочет кушать, потому ребенок и похудел. Уже в хосписе девочка и набрала вес, и снова начала улыбаться.

Марина родила сына, и решила вернуть детей домой. Но к тому времени у органов опеки сложилось твердое убеждение, что возвращать малышей родителям, которые толком нигде не работают, и у семьи только один стабильный источник дохода - это пенсия по инвалидности старшей Полины, преждевременно. Их предупредили - папа должен найти работу, мама - привести в порядок квартиру.

Но ничего не изменилось...

В итоге суд лишил обоих родителей родительских прав на старшую дочь Полину. Девочка пока останется в хосписе, где ею занимаются медики, а она уже и вес набрала, и обрела друзей. Ее братья и сестра останутся в социальных приютах. У родителей есть шансы все исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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