2019-11-23T10:43:05+03:00
Общество

В Татарстане за проведенный год в СИЗО по ложному подозрению в убийстве двух человек, инвалиду присудили 850 тысяч рублей

Абузар Гафуров за незаконное уголовное преследование просил 5 миллионов рублей
Лика ИСАЕВА
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Суд оценил каждый прожитый под арестом день чуть более чем 2 тысячи 328 рублей.Суд оценил каждый прожитый под арестом день чуть более чем 2 тысячи 328 рублей.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В районном суде Бавлов суд вынес решение по иску 49-летнего Абузара Гафурова. Мужчина требовал с минфина России пять миллионов рублей. В такую сумму инвалид II группы оценил год своей жизни в СИЗО, куда попал по ложному обвинению в двойном убийстве своих соседей в селе Новые Чути Бавлинского района - Рима Мухаметгалина и его супруги Людмилы Джума.

ОТДАЛ 2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В ДОЛГ, И СТАЛ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ

С Римом и его супругой Людмилой Абузар познакомился, когда они купили рядом с ним дом. Общались по соседски, и как-то Рим попросил в долг деньги. Абузар охотно откликнулся - сосед ведь, да и две тысячи рублей не такая большая сумма, чтобы отказывать. Отдал ли, или нет, Абузар и сам теперь не помнит. Вроде, не отдавал.

Эти самые две тысячи рублей и стали главным козырем правоохранителей, когда 30 апреля 2016 года Рима и Людмилу нашли убитыми в их доме. Опрашивали соседей, жителей села. Кто вспомнил про эти деньги? Скорее всего, сам Абузар - простоватый мужчина, у которого еще в детстве диагностировали олигофрению, и с возрастом появились проблемы со зрением; упомянул, что сосед не отдал ему эти деньги.

"Чистое раскрытие" потерли, наверное руки от счастья оперативники, и преподнесли следствию Гафурова как главного и единственного подозреваемого в жестокой расправе с пенсионерами. Про то, что со двора погибших пропала иномарка "Рено", все отмахнулись - это не важно!

Абузар, как потом признался адвокату и следователю, и сам не понял, как его уговорили признаться в убийстве. Оперативники Бавлинского РОВД пообещали мужчине, который вряд ли понимал, что он оговаривает сам себя, что он сразу пойдет домой, если подпишет явку с повинной. Гафуров подписал 30 апреля 2016 года.

И свой дом он увидел только через год, 30 апреля 2017 года...

ИЩИТЕ "РЕНО"

Найти настоящих виновных в смерти Рима Мухаметгалина и Людмилы Джума смогли только тогда, когда следствие все-таки заинтересовалось "Куда же пропал автомобиль?". Все это время дружные родственники и нанятый ими адвокат писали во все инстанции, побывали на приемах у руководства правоохранительных органов. Абузар сидел в СИЗО. Сроки следствия по делу продлевались, и никто не собирался выяснять, что же произошло в селе Новые Чути.

Уголовное дело трижды пытались передать в суд, но всякий раз прокуратура возвращала его на доследование. Столько было вопросов, на которые следователи так и не дали ответы, что надзорный орган не мог подписать обвинительное заключение. Требовали выяснить, куда же пропал автомобиль убитых?

"Рено" в самом начале расследования поставили в разыскную базу, но потом якобы выяснилось, что незадолго до своей гибели Рим продал в Башкирии. Тогда где деньги?

Когда уголовное дело передали другому следователю, он и потянул за эту ниточку.

УБИЛИ, ВЫПИЛИ, В ТЮРЬМУ

Новый следователь быстро раскопал, что автомобиль из разыскной базы исчез за взятку - за 60 тысяч рублей его не только стерли из списка разыскиваемых, но и любезно помогли составить все необходимые документы сотрудники Бавлинского РОВД. По подозрению в соучастии этого преступления 13 сентября 2019 суд арестовал уже бывших сотрудников полиции Бавлов Салаватова и Низамутдинова, и подполковника Алмаза Шакирова, занимающего должность замначальника полиции по оперативной работе в Бавлах. Уголовное дело в отношении них еще расследуется.

Отыскали и истинных причастных. С супругами расправился Сергей Груняхин. Угнать автомобиль ему помог младший брат - Вячеслав Кексель. Мужчин задержали 11 февраля 2019 года, и только 15 февраля с Абузара сняли обвинение в убийстве!

2 ноября, заслушав материалы уголовного дела, Верховный суд Татарстана за убийство супругов Рима Мухаметгалина и Людмилы Джума, краже их автомобиля Сергея Грудяхина приговорили к 20,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его брата Вячеслава Кекселя к 2,5 годам лишения свободы условно.

ПРОСИЛ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

За свое незаконное уголовное преследование и понесенные моральные страдания Абузар Гафуров просил с минфина России 5 миллионов рублей. За этот год в камере мужчина сильно сдал, его состояние здоровья вызывает обоснованное опасение у врачей.

Бавлинский районный суд оценил эти страдания в 850 тысяч рублей. Чуть более 2 тысяч 328 рублей за каждый прожитый под арестом день.

Защита Абузара намерена обжаловать это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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