Бывший полицейский обиделся на супругов-пенсионеров и зарубил их топором

Все началось с того, что 30 апреля 2016 года в село Новые Чути Бавлинского района Татарстана из соседней Башкирии приехали родственники 57-летнего Рима Мухаметгалина. Пенсионер переехал в Татарстан пару лет назад, проживал в своем доме вместе с 59-летней супругой Людмилой Джума. Родне в Башкирию он часто звонил, они встречались, но с 15 апреля 2016 года, когда родственники навестили пенсионеров в Новые Чути в последний раз, связи с ними не было. Вот мать Рима вместе со вторым сыном и племянником и отправилась навестить сына и выяснить, куда он запропастился.

В дом родные Рима сразу попасть не смогли – на двери висел навесной замок, шторы на всех окнах были задернуты, но на одном из окон неплотно, и племянник сумел разглядеть чью-то ногу на диване. Мужчины выломали дверь, и им стало плохо – супруги были убиты и пролежали в закрытом доме несколько дней. Со двора пропал автомобиль «Рено Меган».

Когда на место происшествия приехали полицейские и следователи, мать погибшего и его брат рассказали, что 15 апреля они приезжали к брату и его супруге, и видели в доме трех незнакомцев – двух мужчин и одну женщину. Кто они – родственники не знали. Но позже выяснилось, что в доме, кроме Рима Мухаметгалина и Людмилы Джума, прописан Сергей Груняхин. Это же имя оказалось вписано и в полис ОСАГО – самого Рима некоторое время назад суд за пьянку за рулем лишил его водительских прав на 1,5 года.

Где же сам Груняхин? Искали его спустя рукава. Зачем? Ведь подозреваемого быстро нашли. Житель села Новые Чути Абузар Гафуров, инвалид II группы, когда-то одолжил приезжим супругам две тысячи рублей. Вернули они эти деньги, или расплатились как-то по-другому – в сельской местности часто эквивалентом денежных купюр могут быть услуги, или имущество. Гафуров и стал основным подозреваемым. Следствие сочло, что мотивом Гафурова могла стать обида за те уже забытые две тысячи рублей.

Гафурова год продержали в СИЗО, где его состояние ухудшилось – у мужчины обнаружили опухоль головного мозга. Из камеры его отпустили домой, дожидаться суда. Кстати, у следствия были три попытки предать дело в суд, который был должен решить судьбу Гафурова, но прокуратура дважды отправляла уголовное дело следователю для устранения недостатков и требовала провести дополнительное расследование.

УБИЙЦУ ПОМОГЛА НАЙТИ ПРОПАВШАЯ ИНОМАРКА

Тем временем родственники погибших так и не могли понять, кто такой Грудяхин и где иномарка погибшего. Деньги на нее передавала сыну в марте 2016 года 86-летняя мать мужчины. Выяснилось, что автомобиль практически в день своего убийства продал … сам Рим Мухаметгалин! Продал в башкирском городе Октябрьский перекупщику Вафину, а тот в начале мая 2016 года перепродал еще одному человеку.

- Как так? – удивились родственники погибшего Рима. – Автомобиль ведь находился в розыске, и его не могли снять с него, ведь он проходил по делу об убийстве!

Но, оказалось, что за взятку в 100 тысяч рублей сотрудники Бавлинской полиции сняли автомобиль с розыска и даже помогли перекупщику сделать это, продиктовав объяснительную: автомобиль продавать приезжал лично Рим Мухаметгалин, потому что ему нужны были деньги на операцию – ему из-за травмы черепа, которая произошла еще в начал 2010 года, необходимо было установить металлическую пластину.

- Ничего не понимаю! – удивился брат погибшего Риф. – Операцию ему должны были делать абсолютно бесплатно, да и мы могли помочь с деньгами. Он же купил машину только в марте, зачем перепродавать ее через месяц?

Когда опытные следователи потянули именно за эту ниточку, небрежно завязанный узел на уголовном деле Абузара Гафурова рассыпал это уголовное дело. Оказалось, что к убийству супругов причастен тот самый Сергей Грудяхин. Он вместе с братом украл их автомобиль и продал его, а на вырученные деньги братья улетели в Москву, где быстро прокутили 235 тысяч рублей в ресторанах и барах.

КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Когда-то давно, в 1996 году, Сергей Груняхин служил младшим оперативником в отделе милиции города Октябрьский. Почему уволился через два года, неизвестно, но с тех пор Сергей толком так нигде и не работал, пил, употреблял наркотики и в 2016 году потерял свою квартиру. Он попросился пожить у своего знакомого Рима Мухаметгалина, и прописаться у него. Заявил, что пересмотрел свою жизнь и решил устроиться на работу. А без регистрации никто его не возьмет. Рим пошел навстречу, но в ответ озадачил Грудяхина: «Меня водительских прав лишили, а у тебя они есть. Теперь будешь меня возить». Сергей согласился, но 16 апреля 2016 года выяснилось, что водительское удостоверение он потерял.

В те дни в доме Мухаметгалина и Джумы гостил и младший брат Сергея – Вячеслав. Все четверо выпили. Как во время допроса рассказывал позже Сергей, он задремал, но проснулся от крика Рима. Хозяин машины не нашел в сумке Сергея водительских прав и устроил скандал: «Ты мент! Хотел обмануть меня, не хочешь возить?». Слова так обидели бывшего милиционера, что тот решил проучить его – украсть иномарку, продать и деньги присвоить. Рассказал о замысле брату, тот поддержал. Когда супруги снова уснули, Вячеслав отправился на улицу, проследить, чтобы никто им не помешал, а Сергей должен был забрать ключи. Но Грудяхин сначала несколько раз ударил топором Рима, затем его жену, которая спала рядом и начала просыпаться от шума. Когда услышал, что женщина еще подает признаки жизни, несколько раз ударил ее ножом.

Автомобиль они перегнали в Октябрьский, где 18 апреля 2016 года продали знакомому перекупщику Вафину. Перекупщику Сергей объяснил, что хозяин приболел, и поручил продать автомобиль. При этом предоставил паспорт и доверенность от имени владельца автомобиля. За подержанную иномарку Грудяхин просил 550 тысяч рублей, но Вафин сбил цену до 235 тысяч рублей. Мужчины ударили по рукам, и сделка состоялась. Когда новый хозяин автомобиля в мае предъявил Вафину претензии по поводу того, что он продал ему явно «криминальный автомобиль», тот поехал в Татарстан – до своего знакомого Грудяхина он не дозвонился.

И СНОВА АВТОМОБИЛЬ …

В селе, где проживал Рим Мухаметгалин, Наилю Вафину рассказали, что супругов убили 17 апреля 2016 года. Перекупщик обратился к своему знакомому сотруднику полиции в Бавлах - оперативнику Фанису Салаватову, чтобы тот помог легализовать сделку. Тот привел перекупщика к следователю Ильнуру Низамутдинову. Там Вафин рассказал, как к нему попал автомобиль, но следователь порекомендовал написать все по другому: автомобиль приехал продавать лично Рим. Объяснил так: иначе арест с иномарки не снять. Вафин подчинился, и за эти «услуги» он передал полицейским 100 тысяч рублей. По подозрению в соучастии этого преступления 13 сентября суд аресовал уже бывших сотрудников полиции Бавлов Салаватова и Низамутдинова, и подполковника Алмаза Шакирова, замамающего должность замначальника полиции по оперативной работе в Бавлах.

ПРИГОВОР

Заслушав материалы уголовного дела, суд постановил: за убийство супругов Рима Мухаметгалина и Людмилы Джума, краже их автомобиля Сергея Грудяхина приговорили к 20,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его брата Вячеслава Кекселя к 2,5 годам лишения свободы условно. «Рено Меган» изъят и возвращен родственникам погибшего.