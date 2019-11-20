2019-11-20T19:15:01+03:00
Общество

"Вот тебе и подорожание медкомиссии": татарстанцы подрались в очереди за справками для водительских прав

В наркологических и психиатрических диспансерах в городах республики образовались огромные очереди, всему виной новость о скором повышении стоимости прохождения медкомиссии [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Водители, которым в ближайшее время предстоит менять права, и те, кто только намеревается сесть за руль, оказались шокированы новостью о серьезном увеличении цен на медкомиссию. Цены назывались разные, но ясно было одно, стоимость увеличится в разы. Вместо нынешних 700 рублей справка от врача будет стоить от 5 тысяч и выше. При этом, в соцсетях уже мелькало, что новые тарифы начнут действовать с 22 ноября.

Естественно, что переплачивать не хочет никто. Так, в Татарстане почти повсеместно в наркологических и психиатрических диспансерах 20 ноября было просто не протолкнуться. Люди, в желании пройти медкомиссию по старым ценам занимали места в очередях еще с раннего утра, стоя в мороз на улице.

Очереди достигали порядка ста человек. Естественно, что без последствий не обошлось. Так, в Набережночелнинском наркодиспансере мужчины устроили не только давку, но и подрались в очереди за заветными справками.

Драка на медкомиссии.

Обсуждая все происходящее в соцсетях татарстанцы отметили, что очереди к наркологу всегда были "километровыми", но до таких давок не доходило:

"Пришел пройти комиссию, честно скажу, даже не знал о подорожании, просто права менять в декабре, я был, наверное, сотым в очереди. Я, конечно, знал, что там не протолкнуться, но то, что было сегодня, это просто перебор. Стоять я естественно не стал. Не хотелось целый день сидеть в очереди".

Кому-то в итоге удалось пройти комиссию сегодня, кто-то решил повременить. Благо подоспело разъяснение от республиканского министерства здравоохранения. Там пояснили, что цена действительно поднимется, но не раньше января 2020, а все потому, что количество процедур в ходе медкомиссии будет увеличено.

Так что ни о каком удорожании 22 ноября речи не идет. В этот день только вступит в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 г. № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н». Данный приказ призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством.

- Повышение ценза на допуск к праву управления транспортными средствами по медицинским показаниям – это общемировой тренд. Грядущее повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей/кандидатов в водители транспортных средств связано с нововведением в порядке обследования. По новым правилам, медицинское освидетельствование водителей транспортных средств будет включать определение наличия психоактивных средств в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови, который является биомаркером хронического употребления алкоголя. При обнаружении повышения этих показателей человек будет направляться на медицинскую комиссию. Нововведение станет одной из профилактических мер по предотвращению смертности и инвалидизации от дорожно-транспортных происшествий. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования. На данный момент справка психиатра-нарколога стоит 700 рублей. Повышение цен планируется ориентировочно с января 2020 года, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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