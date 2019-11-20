Жители Казани помогли победившей рак матери-одиночке, которой не с кем было оставить ребенка на время лечения

Несколько дней назад волонтер Юлия Хакимова сообщила о проблеме матери-одиночки из Казани. Женщине, которой было назначено срочное лечение, не с кем было оставить годовалого сына. Она искала няню, но финансовое положение маленькой семьи не позволяло им оплачивать ее услуги.

- До слез приятно, что очень многие откликнулись и написали. Кто-то готов был взять ребенка к себе на все время лечения, кто-то хотел посвятить свои выходные и провести их с чужим малышом, чтобы мама могла не переживать и заниматься своим здоровьем, - написала новый пост Юлия.

Волонтер сообщила, что сейчас составляется график. Мать мальчика больше не переживает о том, с кем оставить сына. Также Юлия отметила, что неравнодушные люди помогли женщине с деньгами.

- Мы отвезли маме финансовую помощь, чтобы хотя бы первое время она могла не думать где взять денег, т.к. в связи с болезнью она не смогла работать, - также написала Юлия.

Напомним, жительница Казани несколько лет назад смогла победить рак, после чего родила сына. С момента появления малыша на свет, его мать работала не покладая рук. Это не могло не сказаться на организме. Так, молодую маму начал мучить кашель.

Женщина начала принимать таблетки, думая, что причина плохого самочувствия – астма. К врачам она обратилась лишь после того, как ей стало совсем плохо. Медики выявили отек сердца, жидкость в легких и множество сопутствующих заболеваний.