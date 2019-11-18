2019-11-18T16:46:18+03:00
Общество

"Она победила рак, но болезнь начала возвращаться": Девушка из Казани, которой назначили срочное лечение, ищет няню для своего годовалого сына

Жительница столицы Татарстана просто не может оплачивать услуги няни по существующему "тарифу", волонтеры просят откликнуться неравнодушных людей.
Алина ГАБДУЛИНА
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Матери-одиночке потребовалась срочная госпитализация, которую она не смогла себе позволить из-за ребенкаМатери-одиночке потребовалась срочная госпитализация, которую она не смогла себе позволить из-за ребенкаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Волонтер из Казани Юлия Хакимова ищет няню для годовалого мальчика, чья мать борется с раком. Об истории женщины она рассказала на своей соцстранице.

- Сегодня ночью мне поступило очень сложное обращение от одинокой мамочки. Сразу оговорюсь, что мамочка женщина самостоятельная, работящая и просить не умеет, но попала в такую ситуацию, что даже представить страшно, - начинает Юлия.

Женщина несколько лет назад уже смогла победить рак, после чего родила сына. С момента появления малыша на свет, его мать работала не покладая рук. Это не могло не сказаться на организме. Так, молодую маму начал мучить кашель.

- Здоровье давало о себе знать. Принимала таблетки, думая, что астма, а когда стало хуже, обратилась к врачу. Итог - отек сердца, жидкость в легких и куча сопутствующих заболеваний, - пишет Хакимова.

Матери-одиночке потребовалась срочная госпитализация. Однако она на нее не согласилась, так как ей не с кем было оставить ребенка. Так, женщина стала посещать дневной стационар. Параллельно она искала нянь, которые могли бы присматривать за ребенком, пока ее нет. Час подобных услуг стоит от 200 до 250 рублей, что очень дорого для маленькой семьи.

- Срочно нужна помощь няни, которая могла бы посидеть с ребенком в Авиастроительном районе, в квартире мамочки, пока она уходит на дневной стационар. Сейчас ей приходится отвозить ребенка и забирать после больницы. Лечение с такой беготней не может пройти эффективно, - замечает волонтер.

Желающих помочь Юлия просит позвонить по телефону +79872963373.

ИСТОЧНИК KP.RU

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