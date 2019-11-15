Участник шоу "План Б" на ТНТ из Чебоксар: «Обещаю Оле никогда ее не предавать, оберегать и делать счастливой!»

Участник «Плана Б» из Чебоксар баскетболист Сергей Коробков стал единственным мужчиной, который отказался показывать Ольге Бузовой свой мобильный телефон, когда певица устроила своеобразную проверку. Несмотря на это, Оля дала ему шанс, оставив в проекте.

Чем 25-летний Сергей зацепил теледиву, и какие планы относительно нее он строит? "Комсомолка" пообщалась с молодым человеком и выяснила, на что он готов ради настоящей любви.

Фото: ТНТ

Сергей, как отнеслись ваши близкие и знакомые к тому, что стали участником проекта «План Б»?

До последнего момента никто не знал, что я стал участником проекта. Но после выхода первой серии, это всем стало известно. Мнения разделились, но в целом все отнеслись к моему участию хорошо и с пониманием.

Ольга очень обсуждаемая личность. Сталкивались ли вы уже с хейтом по этому поводу в свой адрес?

Сталкивался и не раз, но я вообще не обращаю внимания на это. Такие люди всегда были и будут существовать, мало кто из них знает Олю лично, и не имеет права говорить какие-то гадости в её адрес.

Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на бывшего мужа Ольги Дмитрия Тарасова? Как вы считаете, не помешает ли это вам стать победителем проекта?

Я слышал от некоторых людей, что внешне я похож на бывшего мужа Ольги. Хотя сам я сходства не вижу. И не думаю, что это как-то может помешать. Я - это я, а он это он. Мы разные люди и ведём себя по-разному. Я стараюсь показать себя таким, какой я есть на самом деле. Только Оле решать, захочет ли она видеть меня рядом или нет.

Как вы относитесь к тому факту, что Ольга старше и богаче вас? Не станет ли это камнем преткновения в ваших возможных отношениях?

Тот факт, что Оля старше, меня нисколько не напрягает. Возраст для меня значения не имеет. Если она старше, это не значит, что она не имеет право получать внимание и заботу от меня. А ее финансовое положение - это результат её тяжёлой работы. От этого никуда не деться. Я буду стараться максимально сделать все для неё, включая и финансовую сторону.

Не кажется ли вам, что родные Ольги недоверчиво относятся к спортсменам?

Я не считаю, что есть негативное отношение ко всем спортсменам. Просто есть некое недоверие из-за прошлого опыта Ольги.

Вы не стали показывать Ольге свой телефон, когда она предложила соответствующий конкурс. Что еще вы не готовы сделать даже ради интересующей вас женщины?

Вообще, я готов на все, но всему своё время. На тот момент время показывать свой телефон Оле не пришло. Но люди все разные и приобщать всех к одному нельзя.

Как вы оцениваете свои шансы на победу в шоу?

Мои шансы, как и у всех. Мы в равных условиях, все зависит от того, как я проявлю себя. А я постараюсь максимально показать себя и проявить.

Фото: ТНТ

Что вы можете пообещать Ольге, если она выберет вас в конце проекта?

Если все-таки Оля выберет меня в конце проекта, я могу пообещать ей самое важное: никогда её не предавать, оберегать и делать счастливой!

Не ревнуете ли вы Ольгу к другим участникам реалити-шоу?

Безусловно, есть доля ревности, но ревность губит отношения. Я стараюсь как-то обходить этот фактор.

Что вы думаете о ваших конкурентах?

Хорошие ребята, все ведут себя по-мужски, без интриг. Достойная и сильная конкуренция. Каждый из нас имеет свои плюсы и минусы.

Готовы ли вы переехать в Москву?

Конечно, готов! Москва - город возможностей.

Какие безумные поступки вы совершали во имя любви?

Пока я ещё не совершал чего-то безумного во имя любви. Все самое безумное я оставлю для своей будущей жены.

Что вы никогда не простите своей женщине?

Никогда не прошу измену и неуважение к себе. Это самое важное!

Каким вы видите идеальное свидание?

Пока что идеальное свидание для меня было с Олей: красивая девушка, которая нравится, прекрасное место, романтическая обстановка, разговоры, смех, улыбки и вокруг никого, только я и она.

Фото: ТНТ

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ