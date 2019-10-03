2019-10-03T19:41:46+03:00
Общество

«В Оле самое лучшее - это ее доброта, искренность и красота» : баскетболист из Чебоксар попытается завоевать сердце Бузовой

25-летний парень станет участников шоу «План Б» на ТНТ
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ТНТФото: ТНТ
Изменить размер текста:

Житель Чебоксар Сергей Коробков собирается побороться за сердце известной певицы, предпринимателя и телеведущей Ольги Бузовой. 25-летний молодой человек станет участником нового шоу «План Б» на ТНТ.

Коробков профессионально занимается баскетболом уже 15 лет. Однако это по помешало ему получить высшее экономическое образование. Кроме того, парень занимается созданием различных видеоматериалов и пишет сценарии.

Сергей хочет, чтобы его избранница следила за собой: была в хорошей форме и радовала его своей красотой. Также мужчина не потерпит неуважения к себе, своему выбору и образу жизни.

- Хочу, чтобы она была приятная в общении, разделяла мои интересы, поддерживала меня, ну и главное - чтобы умела дарить заботу и любить. В Оле самое лучшее - это ее доброта, искренность и красота. Те качества, которые делают ее настоящей женщиной, - считает спортсмен.

Напомним, к Ольге Бузовой едет и ресторатор из Казани. Дмитрий Чимов также неравнодушен к спорту. В свободное время мужчина играет в футбол, плавает, катается на сноуборде и вейкборде, осваивает сёрфинг.

Первый выпуск шоу «План Б» и участника из Чебоксар покажут на ТНТ 13 октября в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани известный сервис по доставке еды могут оштрафовать на полмиллиона рублей
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга
В школах и детсадах Батыревского района Чувашии недокармливали детей
В Чандрово освятили деревянный храм, строительство которого заняло меньше трех лет
Осенью и зимой в казанских автобусах станет теплее
С 18 октября перестанут курсировать поезда из Казани в Йошкар-Олу и обратно
В Чувашии семья с семью детьми бесплатно получила благоустроенный дом за 4,2 миллиона рублей
«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького
Старший независимый директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»
Студенческая секция SPE татарстанского вуза признана лучшей в мире!
Трамвай №6 в Ульяновске временно сократит свой маршрут
4 октября в Казани без осадков и до 20 градусов тепла
«Найден.Погиб»: в Набережных Челнах закончились поиски мужчины, который сел в такси и пропал
В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз
"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным
УНИКС отменил презентацию команды 4 октября
«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности
Первые станции второй ветки казанского метро откроют в 2023 году
Казанский Кремль прокомментировал поведение Владимира Соловьева, который публично назвал татарстанца «мразью»
Отключение света в Казани 4 октября: Полный список адресов
В Марий Эл два пассажира микроавтобуса пострадали в аварии с лосем
В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП
Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»
3 октября в Йошкар-Оле на весь день ограничено движение по улице Чернякова