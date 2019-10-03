«В Оле самое лучшее - это ее доброта, искренность и красота» : баскетболист из Чебоксар попытается завоевать сердце Бузовой

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-03T19:41:46+03:00

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Житель Чебоксар Сергей Коробков собирается побороться за сердце известной певицы, предпринимателя и телеведущей Ольги Бузовой. 25-летний молодой человек станет участником нового шоу «План Б» на ТНТ.

Коробков профессионально занимается баскетболом уже 15 лет. Однако это по помешало ему получить высшее экономическое образование. Кроме того, парень занимается созданием различных видеоматериалов и пишет сценарии.

Сергей хочет, чтобы его избранница следила за собой: была в хорошей форме и радовала его своей красотой. Также мужчина не потерпит неуважения к себе, своему выбору и образу жизни.

- Хочу, чтобы она была приятная в общении, разделяла мои интересы, поддерживала меня, ну и главное - чтобы умела дарить заботу и любить. В Оле самое лучшее - это ее доброта, искренность и красота. Те качества, которые делают ее настоящей женщиной, - считает спортсмен.

Напомним, к Ольге Бузовой едет и ресторатор из Казани. Дмитрий Чимов также неравнодушен к спорту. В свободное время мужчина играет в футбол, плавает, катается на сноуборде и вейкборде, осваивает сёрфинг.

Первый выпуск шоу «План Б» и участника из Чебоксар покажут на ТНТ 13 октября в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU