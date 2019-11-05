Изменения климата. АЛЛАТРА: Вулканологи бьют тревогу. Супервулканы просыпаются по всей планете

Как свидетельствуют последние данные, начиная с 2015 года, вследствие глобального изменения климата, супервулканы начали внезапно просыпаться по всей планете. На нашей планете, как на суше, так и под водой, есть множество супервулканов, извержения которых могут привести к серьёзным последствиям.

Супервулкан представляет собой чашеобразную впадину, называемую кальдерой, образовавшуюся вследствии обрушения породы после крупномасшатного извержения данного вулкана в прошлом. В отличии от обычных вулканов - супервулканы не извергаются, а взрываются. И по мощности извержение супервулкана превосходит обычные вулканы во много тысяч раз.

В результате действия супервулканов в прошлом наступали неизбежные климатические изменения, ведь в окружающее пространство попадало более 1 000 000 000 000 вулканического вещества, что приводило к изменению химического состава в атмосфере, а также препятствовало проникновению солнечного света. Это не раз становилось причиной глобального похолодания и вымирания животных и растений.

7 САМЫХ БОЛЬШИХ СУПЕРВУЛКАНОВ НА ЗЕМЛЕ

Сегодня известно о 20 наибольших супервулканах, которые находятся в разных точках нашей планеты.

Наиболее крупными из них являются:

• Кальдера Йеллоустоун, Северная Америка

• Кальдера Айра, Япония

• Кальдера Тоба, Индонезия, о. Суматра

• Кальдера Лонг-Велли, штат Калифорния, США

• Вулкан Таупо, Северный остров, Новая Зеландия

• Кальдера Вэллес, штат Нью-Мексико, США

• Кальдера Кампи-Флегрей, Италия

Начиная с 2015 года началась активизация супервулканов, которые «спали» по несколько тысяч, а то и миллионов лет.

Кроме того, проявляют признаки активности и другие вулканы:

• В декабре 2018 года произошло извержение вулкана КРАКАТАУ АНАК-КРАКАТАУ, ИНДОНЕЗИЯ.

• В марте 2017 г. вулкан САБАНКАЯ, ПЕРУ взорвался 36 раз за день.

• 24 декабря 2018 года случилось извержение вулкана ЭТНА СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ.

• 5 января 2019 было зафиксировано извержение вулкана СТРОМБОЛИ

• ЭОЛИЙСКИЕ ОСТРОВА, ИТАЛИЯ.

• В январе 2019 г. вспыхнул вулкан МАНАМ, ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ.

• 14 апреля 2019 г. случилось эксплозивное извержение вулкана ЭБЕКО, КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.

• В марте 2019 г. произошло извержение мексиканского вулкана ПОПОКАТЕПЕТЛЬ.

• 16 марта 2019 г. случилось взрывное извержение вулкана БЕЗЫМЯННЫЙ, КАМЧАТКА.

• 31 мая 2019 г. активизировался вулкан ЭТНА, о. СИЦИЛИЯ.

• 22 июня 2019 года на Курильских островах Райкоке началось извержение одноименного вулкана.

• 26 июня 2019 года случилось извержение вулкана Улавун (Папуа-Новая Гвинея)

• 3 июля 2019 года произошло мощное извержение вулкана Стромболи, располагающегося на одноимённом итальянском острове.

И это далеко не все случаи извержения вулканов, которые произошли на планете всего за 8 последних месяцев (декабрь 2018 - июль 2019). Что является причиной такой высокой вулканической активности, и что ждёт нашу планету в ближайшем будущем?

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ — СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ДЛЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ

Землетрясения и извержения вулканов взаимосвязаны. Это можно заметить, если обратить внимание на карты вулканической и сейсмической активности - как правило, они практически полностью совпадают. Что интересно, и те, и другие чаще всего происходят на границе стыка тектонических плит. Землетрясения - это, по сути, сброс напряжения, когда одна плита погружается под вторую или происходит их расширение. Вдоль всех границ тектонических плит находится магма, которая, поднимаясь к поверхности, и формирует вулканы. Движения магмы внутри вулканов также могут становиться причиной землетрясений, ровно как и подвижки склонов вулканической породы и плит, расположенных под ними.

11 марта 2011 года в Японии произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 9.0 баллов, которые вызвало цунами. Это было самое большое по мощности землетрясение за всю историю наблюдений, которое вошло в десятку крупнейших природных катастроф не только на Японском архипелаге, но и в мире. По оценке экспертов, землетрясения такого уровня происходят не чаще одного раза в 600 лет. Вследствии землетрясения произошла тяжёлая авария на АЭС «ФУКУСИМА-1».

Кроме того, данные, зафиксированные спутником после события засвидетельствовали, что остров Хонсю, а точнее его восточное побережье - сместилось на 2,5 м на восток. В то же время полуостров Осика, который расположен на северо-востоке Хонсю, также переместился на 5,3 м в юго-восточном направлении и опустился на 1,2 м.

В научной среде данное явление вызвало большие опасения, ведь последствия изменений: затопленная территория и смещения оказались куда больше предварительных расчётов. И эта катастрофа показала, насколько современный научный мир не подготовлен к подобным событиям. Тем более, что это случилось в Японии - одной из наиболее высокоразвитых и передовых по техническому развитию стран. Но, в то же время, землетрясение показало, что эта общая беда для всего человечества, которая может привести к серьёзным последствиям не только в рамках одной страны, но и всего мира в целом.

На самом деле, в зонах субдукции активизировалась Тихоокеанская литосферная плита, и это стало индикатором того, что нарастает новая фаза сейсмической активности, которая связана с ускорением движения данной плиты. Произошло это вследствии широкомасштабных изменений вековых магнитных вариаций на Японском архипелаге за счёт смещения геомагнитных полюсов, расположенных в Восточной Сибири и Тихом океане. И в первую очередь на это оказали влияние не техногенные, а космические факторы.

Учёные, которые проводили анализ случившегося стихийного бедствия, установили, что перед началом землетрясения появились аномалии магнитного поля. В то же время, были выдвинуты предположения о том, что тектоническое напряжение в «несработавших зонах» будет находиться на критическом уровне. И в 2015 году должна была случиться серия катастрофических землетрясений, магнитудой свыше 8.0 баллов. Это могло привести к самым серьёзным последствиям, учитывая, что на территории страны находится большое количество АЭС, а также супервулкан Айра.

СУПЕРВУЛКАН АЙРА

С 2013 года научные группы Международного общественного движения «АЛЛАТРА» начали заниматься исследованием вулканологии, что было связано с необходимостью изучения выбросов нейтрино и септонного поля, а также поиском новых методов прогнозирования. Наблюдая за поведением нейтрино, которые исходят из недр, учёными было выявлено, что в так называемых «очаговых» зонах планеты присутствует повышенное излучение нейтрино. А это свидетельствует о том, что происходящие в недрах процессы начинают приобретать необратимый характер.

И больше всего учёных настораживает тот факт, что здесь сконцентрировано более 7% всех вулканов нашей планеты. А наибольшую опасность представляет на сегодняшний день супервулкан Айра, который, в связи с активностью вулканов данной кальдеры и опасностью землетрясений на Японском архипелаге, представляет очень большую опасность.

Международная группа учёных «АЛЛАТРА», которая занимается новым направлением климатического инжиниринга, также проводила исследования на территории Японского архипелага. Специалистами было зафиксировано нетипичное уменьше радиационного фона, относительная стабильность в данном районе, благодаря активации компенсаторных механизмов, разряжающих напряжение сжатия, за счёт перераспределения на множество мелких землетрясений. Ведь землетрясение, произошедшее у Японских берегов в 2011 году, по всем прогнозам, могло стать причиной извержения супервулкана Айра, однако пока этого не случилось...

Естественно, это пока только первые исследования в области вулканологии и поведения септонного поля и нейтрино. И это динамично развивающееся направление науки позволяет изучить механизмы и связанные с ними риски, которые могут порождать такие опасные явления, как извержения вулканов. И самое главное, что это позволит в будущем получать информацию об опасности вулканической активности в каком-либо регионе дистанционно, безопасно и задолго до грядущего события, а также использовать адаптивные механизмы для уменьшения или устранения последствий действия вулканической активности.

Первые обнадеживающие результаты такого уровня были получены вследствие наблюдения за кальдерой Айра. Исследования, которые проводились с 2013 года говорят о том, что адаптивные механизмы способны блокировать нежелательные последствия, создающие условия для опасного развития событий.

Также, в процессе изучения, выявилась огромная роль космических факторов, оказывающих влияние на активизацию изменений внутри планеты, о чём и говорят такие явления, как напряжение септонного поля и нейтринное излучение. Принцип работы адаптивных механизмов основан на получении обратной связи: при ответе на внутреннее или внешнее изменение — они стимулируют эзоосмический толчок, который создаёт условия для активного и адекватного противодействия, равного по силе активации на эзоосмическом уровне. И подобная стимуляция происходит до тех пор, пока уравновешиваются эндогенные и экзогенные силы, которые и провоцируют возникновения таких явлений, как извержения вулканов и землетрясения.

Адаптивные механизмы имеют возможность поддерживать относительный уровень безопасности, несмотря на постоянную изменчивость и неустойчивость данной среды.

Но насколько долгосрочным может оказаться этот проект? И единственная ли это опасность, грозящая человечеству?

ЙЕЛЛОУСТОУН

Йеллоустоун - один из самых больших супервулканов. Ширина кальдеры достигает многих километров, и размер кальдеры определяет, насколько разрушительными могут быть последствия извержения супервулкана.

Сегодня Йеллоустоун больше известен, как заповедник, расположенный на территории 3-х штатов - Вайоминг, Айдахо и Монтана. Йеллоустоун (в пер. жёлтый камень), название своё получил из-за обилия в нём жёлтых скалистых каньонов. В самом центре расположено одно из наибольших высокогорных озёр в Северной Америке, и находится оно на высоте 2356 м.

В парке присутствует 450 из 970 известных на сегодняшний день гейзеров. Также заповедник привлекает внимание весьма живописными ландшафтами и богатым животно-растительным миром. В нём много водопадов, находящихся неподалеку от гранд-каньона.

Но Йеллоустоун - это не только красивый заповедник и прекрасные виды. Прежде всего - это действующий супервулкан, который входит в активную фазу. Кальдера Йеллоустоун образовалась более 600 тыс. лет вследствии масштабного извержения вулкана. На глубине 8 км под кальдерой находится огромная магматическая камера, а ниже расположен магматический резервуар, в 4 раза превышающий объем камеры. Площадь вулкана Йеллоустоун составляет около 4000 км2.

Начиная с 80-х годов прошлого века учёные начали фиксировать в кальдере подземные толчки, магнитудой до 3.0 баллов. 16 марта 1992 годп произошло крупное землетрясение, магнитудой 4,1 балла. Начиная с 2013 года число землетрясений резко возросло, гипоцентр же стал всё ближе и ближе располагаться к земной поверхности. На июль-август 2018 года пришёлся пик землетрясений в Йеллоустоуне.

С 1985 по 2015 года ежегодно регистрировалось от 1,5 до 2 тысяч землетрясений. За июль 2017 года здесь произошло 1171 землетрясение, за август - 1029, февраль 2018 года - 596. Гипоцентр всех этих землетрясений находился на рекордно небольшой глубине - от 12 до 1,7 км. И это может говорить о том, что магма поднимается к поверхности.