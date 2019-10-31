Как жителям столицы Татарстана не попасться на удочку мошенников и не лишиться своих денег

Как сообщила журналистам на пресс-конференции начальник экономического отдела Отделения Банка России в Татарстане Елена Кирсанова, с начала 2019 года с банковских карт казанцев мошенники похитили более 100 миллионов рублей.

При этом, по словам спикера, 97% всех краж были совершены с использованием приемов социальной инженерии. Это форма обмана с применением психологии. В основном аферисты звонят на телефон жертвы ранним утром или поздним вечером.

Представляясь сотрудниками банка, говорят четко и уверенно, используя профессиональные термины, а также включают фоновые звуки работы внутри офиса колл-центра финансового учреждения.

А чтобы их номер был похож на номер настоящего банка, мошенники используют специальное программное обеспечение.

НА ЧТО ЛОВЯТ

Обычно аферисты используют такие сценарии: говорят о списании с карты крупной суммы, сообщают о неких фантастических выигрышах.

Во всех случаях они призывают к совершению немедленных действий - назвать код с оборотной стороны карты и одноразовый пароль, пришедший жертве по смс.

При этом если человек будет колебаться, то на него могут надавить и обезоружить, назвав имя, фамилию, номер телефона держателя банковской карты и даже ее данные, в том числе срок действия.

Нужно помнить, что сотрудник банка никогда не спрашивает конфиденциальные данные карты.

Используют аферисты и так называемые фишинговые сайты – имитация официальных страниц. На них жертвы обмана обычно попадают, когда переходят по ссылке из смс или в контекстной рекламе.

Заметили неточность и ошибки на этих страницах, то ни в коем случае не вводите там свои реквизиты.

Попадаются казанцы на удочку мошенников и при использовании сайтов бесплатных объявлений. Аферисты под предлогом перевода денег за покупку выманивают у продавца данные банковской карты.

При этом нужно быть внимательным и просто при пересылке ее номера. В этом случае «покупатель» может переслать скриншот якобы выполненного им перевода. Дело в том, что данный снимок делается через специальную программу и лишь похож на информацию с официального сайта банка или его мобильного приложения. Так, что пока реальные деньги не поступили к вам на счет, доверять таким фотографиям не стоит. К тому же пока они не пришли их еще можно и отозвать.

Проворачивают такие сценарии мошенники и на сайтах с предложением о работе, дополнительного дохода, а также прибыльных вложениях и инвестициях.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если вы столкнулись с такими видами мошенничества, то сразу стоит заблокировать свою банковскую карту. После чего не менее чем через сутки написать в банке заявление о списании денег со счета, которое произошло не по вашей воле, а как итоге действия аферистов. При этом не забыть написать заявление о совершенном преступлении в полицию.

Что касается первого, то банк рассматривает заявление обманутого клиента в течение месяца, после следует собственное расследование и в итоге деньги должны к вам вернуться обратно.

ОДНАКО

Но этого может и не произойти. Банк отказывает в возврате средств, если вы сами сообщили мошенникам конфиденциальные коды и пароли, связанные с картой.

ВСЕ БОЛЬШЕ И ИЗОЩРЕНЕЙ

Как сообщил на той же пресс-конференции начальник отделения по раскрытию мошенничеств Отдела уголовного розыска УМВД Казани Кирилл Чикунов, за текущий 2019 год полицейскими было уже зарегистрировано около 1,4 тысячи фактов краж с банковских карт и примерно 1,5 тысяч сообщений о мошенничестве с использованием мобильной связи и интернета.

И это показатели только растут. Аферисты становятся все более изощренными. Их жертвами становятся теперь не только пенсионеры. В зоне риска сейчас любой, у кого есть банковская карта, а это 99% населения.

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