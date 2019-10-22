2019-10-22T18:59:10+03:00
Общество

Татарстан занимает четвертое место в России по количеству интернет-мошенничеств

Еженедельно жители республики перечисляют на счета аферистов более 10 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Времена, когда жертвами аферистов становились в основном пенсионеры, прошли.Времена, когда жертвами аферистов становились в основном пенсионеры, прошли.Фото: Александр ГЛУЗ
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В этот вторник, 22 октября, во время пресс-конференции, посвященной дистанционным мошенничествам, начальник УГРО МВД Татарстана Рамис Газимов сообщил, что еженедельно жители республики перечисляют на счета аферистов более 10 миллионов рублей.

Для обмана последние все чаще используют не только мобильные телефоны, а также соцсети и сайты бесплатных объявлений.

В Татарстане по итогам 9 месяцев 2019 года количество интернет-мошенничеств, по сравнению с предыдущим периодом, выросло чуть ли не на три тысячи преступлений (2 740 случаев). Всего же за указанный отрезок времени в республике было зарегистрировано 5 620 дистанционных мошенничеств. Ежедневно в регионе жертвами аферистов становятся около 30 человек.

Сейчас Татарстан занимает в России по количеству интернет-мошенничеств. Впереди лишь Москва, Краснодарский край и Тюменская область

При этом не все обманутые в республике, как это было ранее, исключительно пенсионеры. Таковых среди пострадавших всего 12%. На первом месте здесь стоят татарстанцы в возрасте от 30 до 49 лет (46%), на втором - возрасте от 18 до 29 лет (26%), на третьем - от 50 до 59 лет (16%), более 60 лет (12%).

Чаще же всего на удочку мошенников попадаются женщины, люди без постоянного места работы и наемные рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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