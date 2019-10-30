2019-10-30T17:23:45+03:00
Происшествия

Сестра главы Минфина Чувашии, которая клялась Богом, получая за шантаж 15 миллионов рублей, отделалась условным сроком

После того, как Маргарита Замчинская взяла деньги, ее задержали сотрудники ФСБ [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина клялась, что "забудет" про компромат.Женщина клялась, что "забудет" про компромат.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сестру главы Минфина Чувашии Маргариту Замчинскую, которая возглавляет ЗАО «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» суд признал виновной в незаконном использовании коммерческой информации и шантаже.

Было доказано, что в декабре 2016 года Замчинская по договору с чебоксарской налоговой провела аудит одной из местных фирм, так она получила доступ к ее коммерческой информации.

А уже в феврале 2019 года сестра министра начала шантажировать представителей этой организации. Замчинская угрожала передать полученную в ходе аудита информацию одному из бывших учредителей. Последний же подал в суд иск о взыскании доли в уставном капитале фирмы. Мол, эти сведения помогут ему получить больше денег и тем самым навредить финансовому положению компании. За молчание аудитор требовала 25 миллионов рублей.

При передаче части этой суммы – 15 миллионов рублей, Замчинская была задержана сотрудниками ФСБ. Все происходящее снималось на видео. На записи слышно, что сестра чувашского министра клянется Богом, ведь информацию, с помощью которой она вела шантаж, она «забудет».

Сестра министра финансов Чувашии, получая взятку в 15 миллионов рублей: "Перед Богом стою".

- В итоге суд назначил Замчинской наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, она на 2 года лишена права заниматься аудиторской деятельностью. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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