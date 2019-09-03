2019-09-03T15:22:15+03:00
Происшествия

Сестра министра финансов Чувашии, получая взятку в 15 миллионов рублей: "Перед Богом стою"

Ее уголовное дело передано в суд, вскоре Маргарита Замчинская ответит перед законом [видео]
Лика ИСАЕВА
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Женщину задержали с поличным.Женщину задержали с поличным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уголовное дело сестры министра финансов Чувашии Маргариты Замчинской передано в суд. Женщину - гендиректора ЗАО "Консалтинговая фирма "Аудит-Консалтинг", обвиняют по двум статьям: "Вымогательстве под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере" и "Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности".

По версии следствия, Замчинская решила воспользоваться данными, которые она получила еще в 2016 году в ходе проверки одной из фирм. Так, спустя три года сестра чувашского министра потребовала от представителей предприятия заплатить ей 25 миллионов рублей. Иначе припасенный "компромат" она передаст одному из их бывших учредителей.

В итоге 19 февраля 2019 года после получения 15 миллионов рублей Замчинская была задержана с поличным.

Во время упаковки стопок банкнот женщина приговаривала, что она теперь эту информацию "забудет" и поклялась: "Перед Богом стою".

Сестра министра финансов Чувашии, получая взятку в 15 миллионов рублей: "Перед Богом стою".

- Замчинская так и не признала своей вины, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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