В пожаре в заброшенном ресторане «Арарат» погиб подросток: в Набережных Челнах прокуратура затеяла масштабную проверку

Прокуратура начала масштабную проверку соблюдения требований законодательства при содержании и обслуживании заброшенных или неэксплуатируемых зданий на территории Набережных Челнов.

Такое решение было принято на основании другой проверки - по факту гибели подростка при пожаре в заброшенном ресторане «Арарат».

Напомним, трое подростков забрались в здание и подожгли там матрасы, выбраться наружу смогли только двое. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По итогам же проверки прокуратурой было установлено, что горевший ресторан принадлежит одноименной фирме, которая была признана банкротом еще 5 лет назад. Назначенный конкурсный управляющий, в том числе, не обеспечил соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

Например, он не принял меры по не допуску посторонних в здание ресторана, также там не было систем обеспечения пожарной безопасности. Да и металлические листы на окнах и дверях появились там только после прокурорского представления.

Кроме того, последние годы местные жители жаловались в полицию о том, что в заброшенном ресторане постоянно кто-то находится. Правоохранители же выезжали на место, но ограничивались лишь фиксацией данных фактов.

- Предусмотренные Федеральным законом «О полиции» меры по устранению нарушений, а также выявлению причин правонарушений и условий, им способствующих, должностные лица органов внутренних дел не принимали. В адрес начальника УМВД Набережных Челнов также внесено представление, - сообщили в прокуратуре Татарстана.