2019-09-27T10:14:50+03:00
Происшествия

Пожар в ресторане «Арарат» в Набережных Челнах: погибшим оказался 13-летний мальчик

По данному факту было возбуждено уголовное дело [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером в Набережных Челнах загорелся недействующий ресторан «Арарат». Прибывшие на место происшествия пожарные начали тушить кровлю здания площадью в 600 квадратных метров. Густой черный дым накрыл рядом стоящие многоэтажки. В связи с этим из них было эвакуировано около 100 человек.

После того как огонь потушили, в ресторане было найдено тело 13-летнего школьника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- По версии следствия, трое подростков в возрасте от 13-ти до 14-ти лет залезли в здание ресторана через окно. Один из школьников нашел там старые матрасы и поджег их. Это и стало причиной возникшего пожара. Из-за дыма подростки решили покинуть здание, но успели выбраться наружу только двое из них. Третий школьник потерял сознание и погиб, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Расследование данного дела взято на особый контроль прокуратурой Набережных Челнов.

- Также будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности владельцем здания, градостроительного законодательства - местными властями, полнота и своевременность принятых мер - органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и службой судебных приставов. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников МЧС, тушивших пожар, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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