"Там и спят, и нужду справляют": в Казани бездомные захватили теплую остановку и не пускают туда замерзающих пассажиров

Минувшей зимой на остановке "Разъезд Восстания" в Казани установили первую в городе "умную" остановку. В павильоне оборудовали бесплатный Wi-Fi, кондиционер, систему видеонаблюдения, кнопку вызова экстренных служб, устройство для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальные окна. Однако главная особенность - остановка отапливается.

Еще тогда жители столицы Татарстана предположили, что павильон станет любимым местом скопления бездомных. Если зимой и весной данной проблемы не было, то вот с наступлением осенних холодов, люди без определенного места жительства действительно оборудовали себе уютный уголок, что понравилось не всем горожанам.

- Вчера вечером на остановке наблюдала такую картину, как бездомные оккупировали нашу комфортную тёплую остановку и устроили из неё ночлежку, а пассажиры, которые автобус ждут, и для кого это сделали, должны на улице мерзнуть, зашибись, - написала одна из жительниц Казани в соцсетях.

Фото: соцсети.

По словам еще ряда жителей столицы Татарстана, ситуация усугубляется и тем, что бездомные просто не пускают других пассажиров в павильон:

"Лично там был и заметил трех бездомных, попробовал зайти, так там вообще находиться не возможно, дышать не чем. Они специально там все свои дела делают. Там и спят, и нужду справляют".

"В большинстве случаев они сами виноваты в своем социальном положении. Нормальные люди пашут,зарабатывают себе на жизнь, а эти алкаши и тунеядцы доставляют им неудобства".

Впрочем, большинство пользователей интернета, комментируя сообщение девушки, отметили, что она не права. По их мнению, люди, особенно бездомные, не должны ночевать на улице:

"Какие мы нежные, на улице 5-15 минут не могут, а бомжи должны там ночевать. Чем ты лучше этого человека, который без жилья?".

"Зашла во внутрь и стой, что мешает то королеве?! У тебя хоть дом есть, дура! Спасибо за это скажи на верх! не видишь, они тоже люди и не от хорошей жизни они там, стыдно не за них, а за таких как ты".

К общему знаменателю интернет-пользователи так и не пришли. Кто-то обещал, увидев такую картину, вызвать полицию, а кто-то, наоборот, готов лишние минуты померзнуть.