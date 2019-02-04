2019-02-04T11:56:30+03:00
Общество

«Будет где поспать бомжам»: жители Казани не оценили первую в городе «умную» остановку

По их мнению, она находится не в том месте и совсем скоро станет новым пристанищем для бездомных или превратится в общественный туалет
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
Изменить размер текста:

Не прошло и недели с появления в Казани первой «умной» остановки, как жители города начали обсуждать ее в социальных сетях. Напомним, отапливаемый павильон для пассажиров общественного транспорта установили на остановке «Разъезд Восстания».

Несмотря на то, что в павильоне есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер, система видеонаблюдения, кнопка вызова экстренных служб, устройство для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальные окна, казанцы все равно отнеслись к нему с недоверием.

- Тупые остановки лучше, - констатирует интернет-пользователь Влад Новиков, не приводя, правда, никаких доказательств в пользу своего суждения.

- Если она умная, то приделает себе ноги и убежит подальше, - считает некто Радий Игнатьев

- Но люди-то так и останутся тупыми, - грустно замечает Дмитрий Несмелов.

Есть среди комментариев и более аргументированные. Так, большинство горожан уверены, что в новой остановке скоро отметят новоселье местные бездомные.

- Если б был я бомжом я там жил бы, - признается Миша Ермилов.

- Отличный дом для бомжей, - вторит ему то ли родственник, то ли однофамилец Егор Ермилов.

- Будет где поспать бомжам. Какое благородство и какая забота о бомжах! - отметил пользователь под ником Primarch Sangvinius.

- Бомжи будут жить лучше, чем некоторые казанцы. А что бы исключить вандализм пусть бомж, который в ней поселится, будет её охранять. А что, хорошая идея: администрация селит в каждую остановку молодую семью бомжей, а те охраняют её, как свой дом. Можно даже прописать их там, - предлагает идею Магомед Садыков.

- Вот бомжи возликуют. И появится место, где они будут ночевать, справлять нужду, клянчить деньги и приставать к одиноким женщинам. А школьникам то сколько радости? Помимо того что телефон можно зарядить и повтыкать в него лишний часик, можно же по приколу и камеру сломать и нехорошее слово на дорогом антивандальным стекле написать! Чудеса! Лучше бы сэкономили и для тех же бомжей какой-нибудь центр помощи открыли, - пишет Антон Михайлов.

Другой части горожан не понравилось местоположение новой остановки.

- Что-то они ее поставили, где-то не там. Да, «Разъезд Восстания» популярная остановка, но не в сторону Левченко. Что, нельзя было поставить остановку на более проходимом месте? -спрашивает Гульнара Хальфетдинова.

- Почему именно там? По сути один 63 только там ходит. Как-то не целесообразно. Там народу то никогда нет, - отмечает Альбина Сафиуллина.

Известно, что стоимость такой остановки составила порядка 1,8 миллионов рублей. Эта цифра также попала в Интернет и вызвала шквал негодования.

- Стоит как квартира, блин, - отмечает Наталья Томирис.

- Видел я ее, шутите, наверное, столько стоить! Тогда пусть паркет постелят, - возмущается Ильнарик Ильнариков.

Так или иначе, а пока, спустя 4 дня с момента открытия павильона на остановке «Разъезд Восстания», там нет ни бездомных, ни разрисованных стен и окон. Это дает надежду на его дальнейшую сохранность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Новости 24
За последние семь лет Казань сэкономила на тепле 2,6 миллиарда рублей
В Чебоксарах в результате ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 7-летняя девочка
Только за январь 2019 года в Казани за административные нарушения было наложено штрафов на 18,8 миллиона рублей
4 февраля ГИБДД Татарстана советует водителям быть осторожней
В Казани иномарка протаранила автомобиль ГИБДД, который приехал на ДТП
В Марий Эл водитель иномарки протаранил две машины и сбил пешехода
В казанском поселке Дальний почти на сутки отключат воду
Минкульт Татарстана стало самым эффективным заказчиком республики
В Казани пройдет "Лыжня России"
Официально: за 2018 года средняя зарплата в Набережных Челнах выросла до почти 36,5 тысячи рублей
В Казани демонтировали 934 рекламных конструкций
В Казани в 3,7 раз сократилось количество свалок
В Казани за сугробы и сосульки составили 209 административных протоколов
ХК "Челны" опоздал на матч с ХК "Ростов" в рамках ВХЛ
В Татарстане 4 февраля ожидаются туман, метель и снежные заносы
В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Чувашии водитель ВАЗ-2105 получил штраф за превышение скорости до 154 километров в час
В Нижнекамске водитель легковушки вылетел на встречку и врезался в автобус
В Татарстане бензовоз протаранил линию электропередач и забор частного дома
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как я стал русским"
В Чувашии внедорожник "Патриот" после аварии проткнуло отбойником
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Клаустрофобы"
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали женщина и двое детей
Президент Татарстана открыл НКЦ «Казань» новую парковку с зарядкой для электромобилей и автомойкой