«Будет где поспать бомжам»: жители Казани не оценили первую в городе «умную» остановку

Не прошло и недели с появления в Казани первой «умной» остановки, как жители города начали обсуждать ее в социальных сетях. Напомним, отапливаемый павильон для пассажиров общественного транспорта установили на остановке «Разъезд Восстания».

Несмотря на то, что в павильоне есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер, система видеонаблюдения, кнопка вызова экстренных служб, устройство для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальные окна, казанцы все равно отнеслись к нему с недоверием.

- Тупые остановки лучше, - констатирует интернет-пользователь Влад Новиков, не приводя, правда, никаких доказательств в пользу своего суждения.

- Если она умная, то приделает себе ноги и убежит подальше, - считает некто Радий Игнатьев

- Но люди-то так и останутся тупыми, - грустно замечает Дмитрий Несмелов.

Есть среди комментариев и более аргументированные. Так, большинство горожан уверены, что в новой остановке скоро отметят новоселье местные бездомные.

- Если б был я бомжом я там жил бы, - признается Миша Ермилов.

- Отличный дом для бомжей, - вторит ему то ли родственник, то ли однофамилец Егор Ермилов.

- Будет где поспать бомжам. Какое благородство и какая забота о бомжах! - отметил пользователь под ником Primarch Sangvinius.

- Бомжи будут жить лучше, чем некоторые казанцы. А что бы исключить вандализм пусть бомж, который в ней поселится, будет её охранять. А что, хорошая идея: администрация селит в каждую остановку молодую семью бомжей, а те охраняют её, как свой дом. Можно даже прописать их там, - предлагает идею Магомед Садыков.

- Вот бомжи возликуют. И появится место, где они будут ночевать, справлять нужду, клянчить деньги и приставать к одиноким женщинам. А школьникам то сколько радости? Помимо того что телефон можно зарядить и повтыкать в него лишний часик, можно же по приколу и камеру сломать и нехорошее слово на дорогом антивандальным стекле написать! Чудеса! Лучше бы сэкономили и для тех же бомжей какой-нибудь центр помощи открыли, - пишет Антон Михайлов.

Другой части горожан не понравилось местоположение новой остановки.

- Что-то они ее поставили, где-то не там. Да, «Разъезд Восстания» популярная остановка, но не в сторону Левченко. Что, нельзя было поставить остановку на более проходимом месте? -спрашивает Гульнара Хальфетдинова.

- Почему именно там? По сути один 63 только там ходит. Как-то не целесообразно. Там народу то никогда нет, - отмечает Альбина Сафиуллина.

Известно, что стоимость такой остановки составила порядка 1,8 миллионов рублей. Эта цифра также попала в Интернет и вызвала шквал негодования.

- Стоит как квартира, блин, - отмечает Наталья Томирис.

- Видел я ее, шутите, наверное, столько стоить! Тогда пусть паркет постелят, - возмущается Ильнарик Ильнариков.

Так или иначе, а пока, спустя 4 дня с момента открытия павильона на остановке «Разъезд Восстания», там нет ни бездомных, ни разрисованных стен и окон. Это дает надежду на его дальнейшую сохранность.