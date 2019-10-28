2019-10-28T18:15:44+03:00
Происшествия

МЧС Татарстана: из-за сильного ветра в республике без света остаются более 11 тысячи человек

Всего под отключение электричества 28 октября попали почти 10 тысяч домов
Олег ЛУГОВОЙ
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Работа аварийно-восстановительных бригад продолжается.Работа аварийно-восстановительных бригад продолжается.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В этот понедельник, 28 октября, из-за сильного ветра в Татарстане пропало электричество в 75 населенных пунктах. Это 20 социально-значимых объектов (СЗО) и 9 993 дома, в которых проживают более 26 тысяч человек.

- По информации на 17.30 без света продолжают оставаться 13 СЗО и 9 населенных пунктов, в которых проживают 11 200 человек. Работа аварийно-восстановительных бригад продолжается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Также по последним подсчетам в республике в результате стихии были повреждены 13 легковых машин, один полуприцеп, семь больших рекламных щитов, упали 29 деревьев.

Из наиболее разрушительных последствий можно отметить, срыв кровли в Казани по адресу: улица Каучуковая, 7А – площадь повреждения у одноэтажного и неэксплуатируемого здания составила 450 квадратных метров.

Также в столице Татарстана на улице Дементьева с крыши здания 2Б, подлежащего сносу, ветер сорвал лист кровли, который, упав повредил сразу 10 автомобилей.

В МЧС республики введен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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