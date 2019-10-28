Штормовое предупреждение в Татарстане: без света остались более 5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-28T13:14:42+03:00

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Накануне МЧС Татарстана предупреждало жителей республики о сильном ветре порывами до 25 м/с в понедельник, 28 октября.

- По состоянию на 12.00 поступило 75 сообщений. Например, в Казани на улице Дементьева оторванный ветром лист кровли повредил 8 автомобилей, в Агрызе сорвало лист кровли с крыши здания отделения пенсионного фонда. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили в МЧС Татарстана. – Также из-за сильного ветра в 38 населенных пунктах Зеленодольского и Верхнеуслонского районах, а также в Казани без света остались 5 845. Что привело к отключению электричества сейчас устанавливается. Над восстановлением его подачи работают 38 бригад – 152 человека.

Также на просторах соцсетей появились первые фотографии разгула стихии в Казани.Так, во дворе на улице Чернышевского на припаркованный автомобиль упало дерево. К счастью, в салоне в этот момент никого не было.

Фото: соцсети

А на Горьковском шоссе из-за ветра упал металлический навес. Очевидцы сообщают, что такой же инцидент произошел и на улице Серова.

Фото: соцсети

А в Зеленодольске ветер свалил на землю рекламный щит. Конструкция лишь по счастливой случайности не похоронила под собой проезжавший мимо автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="444" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740518" frameborder="0"></iframe> В татарстанском Зеленодольске ветер свалил на землю рекламный щит.соцсети

Сейчас в республике объявлено штормовое предупреждение. МЧС переведено в режим повышенной готовности. Казанцев просят быть аккуратнее и осторожнее пока ветер не стихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU