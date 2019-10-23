2019-10-23T13:13:15+03:00
Общество

В Казани подвели первые итоги федеральной экологической программы

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Защита водных объектов одна из основных задач национального проекта «Экология», поэтому с мая этого года в России запустили новый федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В рамках программы в Татарстане одно из направлений - Куйбышевское водохранилище, экологические мероприятия по очистке прибрежной полосы и акватории которого возложены на ФГУ «Средволгаводхоз». О промежуточных результатах шестилетней программы рассказали «Комсомольской правде» в Казани в рамках пресс-конференции представители учреждения.

- Целью таких акций является привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения акватории Куйбышевского водохранилища и прибрежной полосы, проблеме восстановления водного объекта, сбора и последующей утилизации мусора, пропаганда проведения экологичного отдыха, - рассказал врио директора ФГУ «Средволгаводхоз» Артем Филиппов.

По словам начальника отдела строительства и водохозяйственных мероприятий Елены Лазаревой, экологические мероприятия в рамках программы проводились с весны этого года сначала силами сотрудников «Средволгаводхоз», а позже к движению присоединились координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Елена Минакова, школьники и студенты. Иногда не оставались в стороне и местные жители.

- В общей сложности удалось убрать порядка 500 кубических метров различного мусора. В подавляющем большинстве это стандартный долго разлагающийся мусор - пластик, стеклянная тара, одноразовая посуда, средства личной гигиены, - подчеркнула она.

В свою очередь заместитель начальника отдела строительства и водохозяйственных мероприятий «Средволгаводхоз» Гузель Абдуллина отметила неравнодушие к проблеме экологии со стороны подрастающего поколения. Так, например, в субботнике в Алексеевском районе активное участие приняли студенты Аграрного колледжа н.п.Алексеевское. В уборке береговой полосы и акватории водохранилища у населенного пункта Нижний Услон были задействованы учащиеся Казанской кадетской школы-интерната им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. А на берегу известного «Камского моря» Лаишевского района высадился экологический десант, в состав которого вошли представители экологического отряда «Экомеханизм» из школы №103 Казани и студенты Казанского федерального университета.

Срок реализации проекта рассчитан на 6 лет. На следующий год запланировано достижение более высоких результатов при проведении аналогичных мероприятий

ИСТОЧНИК KP.RU

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