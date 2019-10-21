Преступник ограбил зоомагазин, но его поймали, когда он попытался помочь полиции раскрыть это преступление

В Казани на улице Мусина в зоомагазин зашел молодой человек. Он взял с полки корм для кошки и прошел на кассу. Когда же он попытался расплатиться с помощью банковской карты, то на ней не оказалось необходимой суммы. Тогда парень достал нож и начал угрожать им продавщице. В итоге он заставил девушку отдать все деньги из кассы – 5 400 рублей. Получив деньги, грабитель скрылся, а продавец позвонила в полицию.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям девушка рассказала все подробности. Также с ее слов был составлен фоторобот подозреваемого.

Через некоторое время все на той же улице Мусина к местному участковому подошел прохожий и сообщил, что он стал свидетелем ограбления зоомагазина.Ему было предложено пройти в отдел полиции для дачи показаний, которые помогли бы раскрыть этот налет.

Там правоохранители заметили, что 21-летний парень слишком уж похож на фоторобот. Когда желавшего стать свидетелем преступления начали опрашивать, то тот сознался, что грабитель из зоомагазина – это действительно он.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек уже возместил часть причиненного им ущерба. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

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