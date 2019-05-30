2019-05-30T15:15:59+03:00
Общество

"Она не хотела, чтобы ее любимец умер от голода": пенсионерка из Татарстана пошла на кражу ради кота

83-летняя женщина объяснила, что все ее деньги ушли на оплату квартплаты, а на корм коту средств не осталось [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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"Бабуля, вы куда? А платить кто будет?": примерно это услышали посетители одного из магазинов Набережных Челнов минувшим вечером. 83-летняя пенсионерка зашла, взяла с прилавка банку кофе, паштет, да несколько кормов для кошек, но вот денег, чтобы оплатить покупку, у нее не нашлось.

Сотрудники магазина задержали пенсионерку и вызвали охрану. Пенсионерка рассказала, что никак не хотела идти на преступление. На кражу ее подтолкнула любовь к своему коту. Дело в том, что почти вся пенсия у пожило женщины ушла на оплату квартплаты, а тут у кота закончился корм.

- Заплачу сейчас, заплачу, только отпустите, я ваш магазин теперь стороной буду обходить, - просила пенсионерка охранника, снимавшего весь разговор на видео.

Пенсионерка пошла на кражу ради кота.

Тот же охранник подсчитал ущерб, который он оценил в 500 рублей. Для дальнейших разбирательств вызвали полицию. Этот поступок резко осудили жители Татарстана. В соцсетях начали осуждать действия сотрудников магазина, оставляя комментарии под постами о проишествии:

"Она же не водку брала, а какой-то дешевый корм. Она не хотела, чтобы ее любимец умер от голода"

"Какие 500 рублей? У нее в руках только пара "китикетов", да что-то из молочки. Там рублей на 50-70 максимум!"

"Бабуле 80 лет, украла всего то на 500 рублей, а они еще полицию вызвали. Мда, опасного преступника прям взяли. А если ей плохо станет, сердце не выдержит?"

"Каждый день какие-нибудь мужики алкоголь крадут, их не ловят. боятся, что по морде получат, а пенсионерка слабенькая. вот ее и задержали, показали, что работу свою, типа, делают"

"Да простили бы бабулечку! Котяйка-то последняя ее радость. 500 рублей, стыд и позор!Недостачи в магазах сотнями тысяч, а тут бабулечке на 500 рублей для котика не смогли глаза закрыть! Была бы я там сотрудником, сама бы за нее оплатила. Прям до слез обидно!" (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

"Вот пусть кота и задерживают, ради него бабушка пошла на такое преступление, ещё и передали прибывшим полицейским для дальнейшего разбирательства..."

В интернете даже предлагали найти эту пенсионерку и принести ей, а также ее коту еды, а по возможности еще и денег. В большинстве своем эту идею в соцсетях поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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