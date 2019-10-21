"Если что-то не устраивает, могу не заниматься": Десятиклассница пришла в школу без лифчика

В ульяновских школах в последнее время стали пристально следить за формой одежды учеников, особенно девочек. Еще свежи в памяти события начала октября, когда учителей шокировали слишком уж короткие юбки школьниц, как грянул очередной скандал. На сей раз ода из старшеклассниц пришла на занятия без нижнего белья.

- Что происходит со школьницами в последнее время? Я работаю учителем физкультуры в одной из школ. Мало того, что ученики уже давно не приветствуют этот предмет, так еще и одеваются как хотят. Вела урок в десятом классе, так одна из девочек пришла на урок без лифчика, это было сильно заметно! Я подозвала ее, сделала замечание, сказала, что это школа, а не бордель! Правда девочка спокойно ответила, что просто забыла бюстгалтер дома и добавила, что может не заниматься, если меня что-то не устраивает. Я ее допустила к занятиям, но попросила впреть не забывать белье, - написала одна из ульяновских педагогов в соцсетях.

В комментариях данное сообщение начали довольно живо обсуждать. Многие отмечали, что девочка не сделала ничего плохого.

"Ну пришла без лифчика, и чего? Она же не без майки пришла или без трусов! Может она свободу любит и ей так удобнее тренироваться!".

"Под майкой не всегда и заметно это, тем более урок физкультуры, она же не в прозрачной блузке расхаживала".

"Учителя, вы на себя-то посмотрите! Сами одеваетесь так, что ученики только на вас и смотрят, забывая об учебе, подумаешь, забыла лифчик надеть. Я вот в свое время в школе вообще бюстгальтеры не носила, и ничего, никто не жаловался".

Другие пользователи интернета поддержали учительницу, заявив, что девочки действительно перебарщивают в попытке привлечь к себе внимание.

"Думаю, что не одна эта девочка без лифчика ходит, просто ее вот так заметили. Девочки вообще распоясались, сама свидетелем была, пришла ребенка забирать, а она идет по коридору, блузку расстегнула так, что все внутри видно было, это же срам!".

"Ладно короткие юбки, это еще можно понять, но как девочка-десятиклассница могла забыть надеть белье? Это очень странно, думаю, что она специально пришла на физкультуру без лифчика, может, хотела не тренироваться".

Стоит отметить и довольно неожиданный комментарий. По словам одной из жительниц Ульяновска, им на физкультуре наоборот советовали заниматься лифчиков, чтобы тело лучше дышало.