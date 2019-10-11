"Юбка была настолько короткой, что можно было рассмотреть все, что под ней": Учителей шокировал внешний вид школьниц

Во многих школах действует дресс-код для учеников. Впрочем, всегда находятся школьники, которые стремятся выделиться из толпы. Если им самим их манера подбирать наряды нравится, то некоторых учителей - просто шокирует. Так, педагог одной из школ Ульяновска не поверила своим глазам, когда увидела во что были одеты три десятиклассницы.

- Долго думала, писать или нет, но все же решила, что стоит это придать огласке. Товарищи родители! Вы вообще обращаете внимание, во что одеваются ваши дети? Вот в чем они ходят в школу? Я понимаю, что старшеклассникам хочется выделяться, но то, что я увидела пару дней назад в нашей школе - это просто нечто. Три девочки-десятиклассницы пришли на уроки чуть ли не голыми. Юбка была настолько короткой, что можно было рассмотреть все, что под ней. Наш завуч сделала им замечание, но они только посмеялись...Ужас просто, - написала учительница одной из школ Ульяновска в соцсетях.

Педагога в комментариях под сообщением поддержали. Причем, писать стали, в том числе, и коллеги. По их словам, подобная картина сейчас - не редкость.

"Я с этим на своем уроке столкнулась. Вызвала к доске девочку. Она начала писать на доске и так поднимала руку, что юбка задиралась, оголяя все, что можно было оголить. Она, будто, специально это делала".

"Дети, особенно девочки, и особенно в старших классах стараются выделиться. У нас в школе есть девочка, учится в 11-м, она, как кажется, специально надевает под белую блузку цветные лифчики. Пару раз делали замечания, дня два-три ходила нормально, а затем начиналось все по новой".

Другие пользователи интернета поддержали школьниц. По их словам, как одеваться - решать именно им. Тем более, если родители разрешают.

"Вот вы обращаетесь к родителям, но вы думаете, что они не видят, в чем их дети идут в школу? Они же сами эту одежду им и покупают! Так что просто не завидуйте им, дайте им порадоваться своей молодости и красоте".

"Товарищи учителя, завидуйте молча. У девочек самое время, чтобы показать себя и насладиться жизнью. Вот уйдут они из школы, а там уже не покрасуешься так".

К слову, одна из девушек в комментариях вообще привела интересный пример. По ее словам, она обучалась в русской школе за рубежом. Там никакого дресс-кода не было, и находились люди, которые и в купальниках на уроки приходили, и никто им замечания не делал.